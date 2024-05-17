الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالدقهلية

اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية

أصيب 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة على طريق “جمصة - بلطيم” الساحلي، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة جمصة بوقوع حادث انقلاب سيارة علي طريق “جمصة - بلطيم” الساحلي.

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة جمصه لمكان الحادث وبالفحص تبين إصابه كل من “ناصر اسعد ابراهيم - 50 سنة” بكدمات بالظهر و"مرسيل ظريف - 40 سنة" باشتباه كسر بالكتف الايسر و"عايده ظريف - 35 سنة" بشبه خلع بالكتف الايسر و"فريال يونان- 60 سنة" بكدمات بالضلوع و"يوستينا نسيم- 24 سنة" بشبه خلع بالكتف الايسر و"جوسيانا ماجد- 9 سنوات" بشبه خلع بالكتف الايسر وتم نقل المصابين لمستشفى جمصة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابه العامه

طريق جمصه بلطيم الساحلي جمصة حادث انقلاب مروان حبيب الدقهلية

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