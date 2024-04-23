الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جامعة المنصورة تطلق قافلة طبية متكاملة إلى قرية الحوتة بالمنزلة

القافله الطبية بجامعة
القافله الطبية بجامعة المنصورة

أطلقت جامعة المنصورة، قافلة طبية متكاملة توجهت إلى قرية الحوتة بمركز المنزلة، تحت رعاية د.شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شملت القافلة التخصصات الطبية المختلفة، كما ضمت القافلة خدمات بيطرية، وزراعية، وتوعوية، ورياضية، وقام بالمشاركة فيها نخبة من أكفأ أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من كليات الطب، وطب الأسنان والطب البيطري، والتمريض والزراعة، كما إنضمت لأول مرة كلية التربية الرياضية للقافلة تحت شعار "اكتشف موهبتك" لتحقيق أقصى أنواع التميز فى استقطاب المواهب الرياضية المتميزة من الأطفال والشباب وضمهم إلى بعض النوادى بمحافظة الدقهلية.

وأكد د.شريف خاطر حرص جامعة المنصورة على المضى قدما فى المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، إيمانا بدور الجامعة المنوط فى تحقيق تكامل بين الجانب الأكاديمي والمجتمع المدنى من أجل المساهمة فى بناء الجمهورية الجديدة وإقامة بنية تحية متطورة، وتقديم خدمات مجتمعية متكاملة تتسق والمكانة التي يستحقها المواطن المصري.

تفاصيل القافلة

تأتى هذه القافلة فى إطار اهتمام جامعة المنصورة بتحقيق تميز وإنجاز فى تحقيق رسالتها فى خدمة المجتمع، وتنمية البيئة وتعزيز استفادة المجتمع من الخبرات الأكاديمية فى كافة المجالات، كما أن الجامعة أولت اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي فى توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال  مشاركتها على مستوى واسع فى مبادرة حياة كريمة التى تتبناها الجمهورية الجديدة فى إدراك الدولة المصرية لمسئوليتها فى دعم فئات المجتمع البسيطة، وذلك بالاستفادة من الخبرات الأكاديمية المتميزة، ودمج الطلاب فى أنشطة القوافل وتحفيزهم للمشاركة فى الأنشطة المجتمعية.

في القافلة الطبية، تم الكشف على 499 حالة وتم تحويل 82 حالة الى مستشفيات جامعة المنصورة وتم الكشف في تخصصات: طب الأطفال طب وجراحة العيون، التوليد وأمراض النسا، الأمراض الجلدية، الأمراض الباطنة، الأنف والأذن والحنجرة، طب المخ والأعصاب، جراحة العظام، الامراض الصدرية، طب الأسنان.

وتضمنت القافلة البيطرية اجراء الكشف وتقديم العلاج الى الحيوانات المختلفة أبقار وجاموس، ماعز وأغنام، الدواب - الحيوانات الاليفة - الباطنة والمعدية - الجراحة.

وفى قافلة التوعية الصحية لكلية التمريض تم تقديم التوعية الصحية الى عدد 133 في موضوعات متعددة تضمنت: الوقاية من أنيميا نقص الحديد، الوقاية من النزلات المعوية، الحوادث المنزلية وإسعافاتها الاولية في حالة حدوثها، الاستخدام الامن للمضادات الحيوية، الصحة الانجابية بمشتقاتها، الفحص الذاتي للثدي، الاستخدام الامن للمضادات الحيوية، الاسعافات الأولية، القدم السكري، الاجهاد الحراري.

فى القافلة الرياضية تم اجراء الاختبارات البدنية والنفسية وتم تقسيم أطفال القرية وعددهم 193 طفل إلى 5 مجموعات لتطبيق القياسات البدنية والنفسية.

وفى قافلة الإرشاد الزراعي للمزارعين: تم الاجتماع مع الفئات المستهدفة للتخصصات المختلفة لأعضاء هيئة التدريس المشاركين في القافلة وهم: صغار مربي المجترات والمزارعين، صغار مربي الدواجن وربات المنازل، المهندسين الزراعيين، المرشدين الزراعيين، مديري الجمعيات ومجالس ادارتها، ممثلين عن المجتمع المدني.

القافله الطبية بجامعة المنصورة

القافله الطبية بجامعة المنصورة
القافله الطبية بجامعة المنصورة
القافله الطبية بجامعة المنصورة
القافله الطبية بجامعة المنصورة
جامعة المنصورة المنصورة إطلاق قافلة طبية مركز المنزلة شريف يوسف خاطر

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