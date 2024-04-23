الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 2500 طن مخلفات وناتج تقليم أشجار بالمنطقة الصناعية بجمصة

جانب من الحملات
جانب من الحملات

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن استمرار الحملة المكبرة للنظافة والتجميل والتشجير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بمدينة جمصة، بمشاركة 15 وحدة محلية ومعدات التدخل السريع بادارة المركبات 

وقال"مختار"ان الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصاري الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة، موضحا أنه تم رفع 2500 طن مخلفات وناتج تقليم أشجار وتم ترميم الأرصفة وري الحدائق والجزر الوسطى وتقليم الأشجار والحشائش بالمنطقة الصناعية بجمصة.

رفع كفاءة المداخل والمخارج والتشجير والتجميل وترميم الجزر الوسطى بالمنطقة الصناعية

 وأضاف "مختار" ان الحملة استهدفت رفع كفاءة المداخل والمخارج والتشجير والتجميل وترميم الجزر الوسطى بالمنطقة الصناعية ومحيطها لخلق بيئة نظيفة للمستثمرين، وذلك في إطار اهتمام المحافظة بتوفير المناخ المناسب للمناطق الصناعية، تماشيا مع رؤية القيادة السياسية في الاهتمام بقطاع الصناعة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات كثيفة العمالة.
 

تفاصيل الحملة

 من جهته، أوضح  محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة أنه تم التنسيق مع اللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصه، والدكتور مصطفي عنان رئيس المنطقة الصناعية بجمصه، ومع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المطرية والمنزلة والجمالية وميت سلسيل ومنية لنصر ودكرنس ومحلة  دمنه والمنصورة وأحياء شرق  وحي غرب المنصورة واجا والسنبلاوين وميت غمر وبني عبيد.

وذلك بالتعاون مع المهندس خالد خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة والتجميل ونواب رئيس مركز ومدينة جمصه.

 واستمرت اعمال الحملة من خلال استخدام 35 معدة نظافة ما بين زاحف ولودار وسيارات نقل 5 و10و20 طن قلاب، وبمشاركة  70عامل نظافه حيث تم رفع المخلفات المتراكمة بعدد من المناطق داخل المنطقة الصناعية ورفع تسوية ورفع حالة النظافة العامة بالمنطقة، واستكمال نظافة الطريق أمام المنطقة على الطريق الدولى جانب السور بالكامل واستكمال ترميم البلدورات بالمرحلة الثانية وتواصل اعمال نظافة الجزر الوسطى وإزالة الحشائش التالفة.

وكذلك استكمال اعمال تقليم الأشجار، وتم تقليم الأشجار ورفع كفاءة الجزر الوسطى والحدائق، والحملة مستمرة لحين الانتهاء من رفع كفاءة المنطقة بالكامل.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية استمرار الحملة المكبرة جمصة

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