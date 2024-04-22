"طرق مواجهة الأفكار الهدامة".. ورشة عمل بمركز شباب الأنشاصية بأجا

نفذ مركز شباب الأنشاصيه التابع لإدارة شباب أجا بالدقهلية، بالتعاون مع قسم البرلمان والتعليم المدني بالإدارة، اليوم الأثنين، ورشة عمل تحت عنوان (مواجهة الافكار الهدامه وطرق المواجهة)، بحضور ومشاركة مجموعة من مراكز الشباب التابعه لإدارة شباب اجا" الانشاصية، منشأة الأخوة، ميت العامل، السبخا، البهوفريك، أخطاب".

حضر فعاليات الورشة دولت عزيز رئيس قسم البرلمان والتعليم المدني بإدارة شباب اجا، ونهي عبد العزيز مشرفة القسم بالإدارة، ومحمد الريس المسئول الإعلامي بإدارة شباب اجا، والدكتور علي يحيى نصر دكتور بجامعة المنصورة الذي شرح ووضح كيفية مواجهة الأفكار الهدامه وطرق المواجهة لها.

تفاصيل الورشة

دارت الورشة حول توعية الشباب ضد الحروب الجديدة والحديثة، حيث أنها مهمة أساسية تقع على عاتق المؤسسات التعليمية والإعلامية والمجتمعية، فالحرب الجديدة هي حرب غير تقليدية، تعتمد على وسائل غير عسكرية مثل الحرب الاقتصادية، والحرب النفسية، والحرب المعلوماتية. ولأن الشباب هم الأكثر تفاعلًا مع هذه الوسائل، فإنهم الأكثر عرضة للتأثر بها.

كما تناول سبل توعية الشباب ضد الإشاعات والأفكار الهدامه، وتطرق في الحديث عن: تثقيف الشباب بمخاطر هذه الحروب، وكيفية التعامل معها، وتعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الشباب، حتى يتمكنوا من التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضلله، وغرس قيم التسامح والتعايش والحوار لدى الشباب، حتى يكونوا أكثر قدرة على حل النزاعات سلميًا.

وفى نفس السياق، شرح التحديات التي تواجه توعية الشباب ضد الحروب الجديدة والحديثة، مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يمكن أن تستغل لنشر الشائعات والمعلومات المضللة. لذلك من المهم أن يتم توعية الشباب بكيفية التعامل مع هذه الوسائل، وكيفية التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضلله، وإذا تمكنا من توعية الشباب ضد الحروب الجديدة والحديثة، فسنكون قد ساهمنا في حماية مستقبلهم، ومستقبل بلادنا، مضيفًا بأن مواجهة الأفكار الهدامة مسؤولية جماعية.

تنتشر في مجتمعاتنا اليوم أفكار هدامة تُهدد استقرارنا وتُعيق تقدمنا. وتتنوع هذه الأفكار بين التطرف والإرهاب والكراهية والعنف، وغيرها من الأفكار التي تمزق النسيج الاجتماعي وتعيق التنمية، لذا يجب نشر الوعي بين الناس بخطورة الأفكار الهدامه، وتعزيز القيم الإيجابية مثل التسامح والاحترام والقبول بالآخر، ونشر ثقافة الحوار.

يأتى تنفيذ ورشه العمل تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ومني جوده مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، ومتابعة علي عبد الرحمن مدير إدارة شباب اجا.

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