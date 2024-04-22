الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"طرق مواجهة الأفكار الهدامة".. ورشة عمل بمركز شباب الأنشاصية بأجا

جانب من الورشه
جانب من الورشه

نفذ مركز شباب الأنشاصيه التابع لإدارة شباب أجا بالدقهلية، بالتعاون مع قسم البرلمان والتعليم المدني بالإدارة، اليوم الأثنين، ورشة عمل تحت عنوان (مواجهة الافكار الهدامه وطرق المواجهة)، بحضور ومشاركة مجموعة من مراكز الشباب التابعه لإدارة شباب اجا"  الانشاصية، منشأة الأخوة، ميت العامل، السبخا، البهوفريك، أخطاب".

حضر فعاليات الورشة دولت عزيز رئيس قسم البرلمان والتعليم المدني بإدارة شباب اجا، ونهي عبد العزيز مشرفة القسم بالإدارة، ومحمد الريس المسئول الإعلامي بإدارة شباب اجا، والدكتور علي يحيى نصر دكتور بجامعة المنصورة الذي شرح ووضح كيفية مواجهة الأفكار الهدامه وطرق المواجهة لها.

تفاصيل الورشة

دارت الورشة حول توعية الشباب ضد الحروب الجديدة والحديثة، حيث أنها مهمة أساسية تقع على عاتق المؤسسات التعليمية والإعلامية والمجتمعية، فالحرب الجديدة هي حرب غير تقليدية، تعتمد على وسائل غير عسكرية مثل الحرب الاقتصادية، والحرب النفسية، والحرب المعلوماتية. ولأن الشباب هم الأكثر تفاعلًا مع هذه الوسائل، فإنهم الأكثر عرضة للتأثر بها.

كما تناول سبل توعية الشباب ضد الإشاعات والأفكار الهدامه، وتطرق في الحديث عن: تثقيف الشباب بمخاطر هذه الحروب، وكيفية التعامل معها، وتعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الشباب، حتى يتمكنوا من التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضلله، وغرس قيم التسامح والتعايش والحوار لدى الشباب، حتى يكونوا أكثر قدرة على حل النزاعات سلميًا.

وفى نفس السياق، شرح التحديات التي تواجه توعية الشباب ضد الحروب الجديدة والحديثة، مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يمكن أن تستغل لنشر الشائعات والمعلومات المضللة. لذلك من المهم أن يتم توعية الشباب بكيفية التعامل مع هذه الوسائل، وكيفية التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضلله، وإذا تمكنا من توعية الشباب ضد الحروب الجديدة والحديثة، فسنكون قد ساهمنا في حماية مستقبلهم، ومستقبل بلادنا، مضيفًا بأن مواجهة الأفكار الهدامة مسؤولية جماعية. 

تنتشر في مجتمعاتنا اليوم أفكار هدامة تُهدد استقرارنا وتُعيق تقدمنا. وتتنوع هذه الأفكار بين التطرف والإرهاب والكراهية والعنف، وغيرها من الأفكار التي تمزق النسيج الاجتماعي وتعيق التنمية، لذا يجب نشر الوعي بين الناس بخطورة الأفكار الهدامه، وتعزيز القيم الإيجابية مثل التسامح والاحترام والقبول بالآخر، ونشر ثقافة الحوار.

يأتى تنفيذ ورشه العمل تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ومني جوده مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، ومتابعة علي عبد الرحمن مدير إدارة شباب اجا.

IMG-20240422-WA0013
IMG-20240422-WA0013
IMG-20240422-WA0014
IMG-20240422-WA0014
IMG-20240422-WA0015
IMG-20240422-WA0015
مركز شباب الانشاصيه شباب أجا قسم البرلمان والتعليم المدني ميت العامل ورشه عمل

مواد متعلقة

إصابة عاملين بناء سقطا من أعلى سقالة في الدقهلية

"فرص للتنمية المستدامة".. انطلاق فعاليات مؤتمر الاقتصاد الأزرق بجامعة المنصورة

محافظ الدقهلية يتابع انطلاق أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات

محافظ الدقهلية يبحث مع خبراء كوريين تنفيذ المعالجة الميكانيكية والبيولوجية للمخلفات الصلبة

إصابة 4 فى حادث تصادم سيارة ملاكى وتروسيكل بالدقهلية

مصرع 3 إثر سقوط سيارة فى ترعة على طريق ميت غمر

6 مصابين في حادث تصادم سيارة ميكروباص بحاجز كوبري جديلة بالدقهلية

مجلس عمداء جامعة المنصورة الجديدة يناقش احتياجات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

محافظ بورسعيد يشارك فى مقاطعة الأسماك: "متضامن مع الأهالى"

قرار من المحكمة بشأن طعن المتهمين فى "قتل الإعلامية شيماء جمال"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال