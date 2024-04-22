إصابة 4 فى حادث تصادم سيارة ملاكى وتروسيكل بالدقهلية

شهد طريق أجا ميت غمر بمحافظة الدقهلية وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل، نتج عنه إصابة ٤ أشخاص وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ملاكي على طريق أجا ميت غمر، أمام قرية منشأة عبد النبي، ووجود مصابين.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من: أحمد السعيد أحمد موسى، ويبلغ من العمر 40 عامًا، مقيم بأجا، بجروح قطعية متفرقة بالجسم، وأحمد محمد لطفي، ويبلغ من العمر 12 عامًا، مقيم بأجا، باشتباه نزيف بالصدر، وأمل لطفي الرفاعي، وتبلغ من العمر 55 عامًا، مقيم بأجا، باشتباه كسر بالضلوع، وشوشو فتحي أحمد، وتبلغ من العمر 45 عامًا، مقيمة بأجا، بكدمات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين لمستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.