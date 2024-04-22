الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع 3 إثر سقوط سيارة فى ترعة على طريق ميت غمر

سقوط سيارة فى ترعة
سقوط سيارة فى ترعة

شهد طريق ميت غمر مصرع 3 أشخاص في حادث سقوط سيارة ملاكي بالرياح التوفيقية أمام كوبري البراميل بمدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية.

‎وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مأمور قسم ميت غمر،يفيد بسقوط سيارة ملاكي بالرياح التوفيقي ومصرع 3 اشخاص كانوا يستقلونها.

‎و انتقلت قوة أمنية من قسم ميت غمر لمكان الحادث، وتبين مصرع 3 شباب واحد من قرية  الحاجبي و2 من قرية دنديط ” وتم نقل الجثامين للمستشفى.

 أسماء المتوفين

و حصلت "الدستور" على أسماء المتوفين وهم يوسف احمد توفيق 24 سنة توفى عقب وصوله المستشفى، السيد السيد القطب احمد 20 سنة توفى عقب وصوله المستشفى، محمد السيد عطية 16 توفى عقب وصوله المستشفى، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

طريق ميت غمر مصرع 3 اشخاص حادث سقوط سيارة ملاكي مدينة ميت غمر الدقهلية

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