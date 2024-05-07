عاجل.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة (فيديو)

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن الحكومة تسعى جاهدة لتخفيف العبء عن المواطنين بخصوص تخفيف أحمال الكهرباء، بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والتربية والتعليم؛ لضمان عدم تأثير جدول تخفيف الأحمال على الطلاب خلال الامتحانات.

وأكد الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، الذي يُبث على قناة "صدى البلد"، أنه سيتم تعديل التوقيتات لتكون من الساعة الثالثة عصرًا حتى السابعة مساءً، ابتداءً من 8 مايو 2024 وحتى 20 يوليو 2024.

وأضاف "الحمصاني" أن الحكومة تعمل بقدر الإمكان للقضاء نهائيًا على تخفيف أحمال الكهرباء، إضافة إلى السعي للنهوض بالمناطق غير الآمنة أو المخططة وتزويدها بالخدمات التي تسهم في تحسين معيشة المواطنين.