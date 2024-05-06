الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الصحة" تتدخل لعلاج مريضة سرطان بعد تدخل "صالة التحرير" (فيديو)

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو

في استجابة سريعة لما عرضه برنامج "صالة التحرير"، أعلنت وزارة الصحة تكفلها بعلاج السيدة سناء التي تعاني من مرض سرطان العظام عقب تسليط الضوء عن حالتها الصحية من قبل الإعلامية عزة مصطفى.

وفي تصريحاتها للبرنامج الذي يُبث على قناة "صدى البلد"، ذكرت سناء أنها أم لأربعة أطفال وزوجها يعمل بنظام الأجر اليومي، وليس لديهم مصدر دخل ثابت وشرحت كيف أنها خضعت لعملية جراحية في النخاع بعد اكتشاف ورم في ذراعها، لتتبعها معاناة مع سرطان الثدي الذي انتشر لاحقًا إلى العظام، وأدى في النهاية إلى كسر في إحدى فقرات العمود الفقري.

وناشدت ابنة سناء الجهات المعنية بضرورة الاهتمام بحالة والدتها وتوفير العلاج اللازم لها وفي تعليق فوري أوضح د.حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن الوزير أصدر تعليماته بالتواصل مع السيدة المصابة وضمان تلقيها العلاج المناسب في أسرع وقت ممكن.

صالة التحرير الصحة وزارة الصحة علاج السيدة سناء سرطان سرطان العظام الاعلامية عزة مصطفى عملية جراحية النخاع ورم سرطان الثدي العمود الفقري حسام عبدالغفار

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