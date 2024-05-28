قمة الزمالك وأخرى بالسوبر.. ماذا ينتظر الأهلى بعد التتويج بدورى الأبطال؟

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، سلسلة من ضغط المباريات المتتالية بمسابقة دوري نايل، خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية مواجهة غريمه التقليدي الزمالك، على لقب كأس السوبر الإفريقي، حسبما حدد «كاف» مبدئيا.

ويأتي ذلك، بعد نجاح المارد الأحمر، في الحفاظ على لقب الأميرة السمراء داخل جدران قلعة الجزيرة وحصد النجمة الثانية عشرة في تاريخه، على حساب الترجي التونسي بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب بهدف نظيف.

وفيما يلى مواعيد مباريات الأهلى المقبلة محليًا وقاريًا

الجمعة 14 يونيو المقبل

فاركو & الأهلي .. السابعة مساء (استاد برج العرب بالإسكندرية).

مؤجلات الجولة الحادية عشرة بمسابقة دوري نايل.

الثلاثاء 18 يونيو المقبل

الاتحاد السكندري & الأهلي.. السابعة مساء (استاد برج العرب بالإسكندرية).

الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل.

اكتسح المارد الأحمر زعيم الثغر برباعية مقابل هدف، خلال مواجهة الدور الأول.

الجمعة 21 يونيو المقبل

الأهلي & الداخلية .. السابعة مساء (استاد القاهرة الدولي).

مؤجلات الجولة الثانية عشرة بدوري نايل.

«مقصلة التأجيل»

الثلاثاء 25 يونيو المقبل

الأهلي & الزمالك .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

الجولة السابعة والعشرون بدوري نايل.

سقط المارد الأحمر، أمام غريمه التقليدي الزمالك، في مواجهة الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

الجمعة 28 يونيو المقبل

الأهلي & فاركو.. السابعة مساء (استاد القاهرة الدولي).

الجولة الثامنة والعشرون بدوري نايل.

تحوم الشكوك حول إقامة مباراتي الأهلي سواء قمة غريمه الزمالك أو فاركو، في موعديهما المحددين سلفا، من قبل رابطة الأندية المحترفة، بسبب تحديد «كاف»، الفترة من 25 يونيو المقبل وحتى يوم 30 من الشهر ذاته، موعدا مبدئيا لإقامة مباراة السوبر الإفريقي، بين الأهلي والزمالك.

وكان اتحاد الكرة، قد أعلن أمس الإثنين، رسميا تأجيل مباراة المارد الأحمر أمام الألومنيوم، في دور الـ32 بكأس مصر نسخة الموسم الجديد (2023 /2024) لأجل غير مسمى.

وكان من المفترض أن يواجه الأهلي، نظيره الألومنيوم، مساء غد الأربعاء.

موقف الأهلى بجدول دورى نايل

يحتل المارد الأحمر، المركز العاشر بجدول دوري نايل برصيد 33 نقطة من 15 مباراة، بواقع 10 انتصارات و3 تعادلات وهزيمتين.

ويمتلك الأهلي، 5 مؤجلات من الدور الأول، أمام فاركو والداخلية وطلائع الجيش وبيراميدز ومودرن فيوتشر، من الجولات الـ11 و12 و13 و14، و17.

أما في الدور الثاني، لديه مؤجلات المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب وسموحة وزد، من الجولات الـ18 و19 و23 والـ24 والـ25.