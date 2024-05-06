الإثنين 06 مايو 2024
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توك شو

"أسماك مملحة".. الصحة تعلن عدد حالات التسمم خلال شم النسيم (فيديو)

أسماك مملحة
أسماك مملحة

أعلن د.حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، استقبال بلاغات في 4 محافظات مصرية تفيد بوقوع حالات تسمم نتيجة تناول الأسماك المملحة، احتفالًا بعيد شم النسيم، مضيفًا أن الوزارة رفعت حالة الطوارئ مع إلغاء الإجازات للكوادر الطبية تزامنًا مع الاحتفالات.

أشار عبدالغفار، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إلى تخصيص سيارات إسعاف في المناطق القريبة من المتنزهات وعلى الطرق الرئيسية، إضافة إلى توفير الأدوية والأمصال اللازمة لمواجهة السموم، وشدد على ضرورة التحقق من جودة الأسماك المملحة قبل تناولها، وأهمية تناول الخضروات والليمون بكميات وافرة.

وتطرق إلى الأعراض التي قد تظهر على المتناولين للأسماك المملحة، مثل صعوبة التنفس، صعوبة البلع، الإعياء، زغللة العين وجفاف الحلق، مؤكدًا أهمية الذهاب إلى المستشفى فورًا إذا ظهرت هذه الأعراض خلال 8 إلى 12 ساعة من تناول الأسماك.

وأكد عبدالغفار استعداد المستشفيات ومراكز السموم والحروق لاستقبال الحالات الطارئة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة بأعلى مستويات الدقة والكفاءة.

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