الإثنين 27 مايو 2024
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مصدر أمنى: عنصر التأمين الشهيد تعامل مع مصدر نيران لاشتباكات وقعت بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال

جريدة الدستور

أكد مصدر أمني تشكيل لجان تحقيق للوقوف على تفاصيل حادث رفح لتحديد المسئوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره مستقبلًا.
وأشار إلى أن مصر حذرت من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بمحور فيلادلفيا، وجددت تحذريها من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود.
وقال إن التحقيقات الأولية لحادث إطلاق النيران واستشهاد جندي على الحدود تشير إلى إطلاق النيران بين عناصر من قوات الاحتلال الاسرائيلى وعناصر من المقاومة الفلسطينية، أدت إلى إطلاق النيران فى عدة اتجاهات وقيام عنصر التأمين المصرى باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران.

ودعا المصدر الأمني المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته، محذرًا من خطورة تفجر الأوضاع الأمنية على الحدود المصرية مع قطاع غزة ومحور فيلادلفيا ليس فقط على الأوضاع الأمنية بالحدود لكن لمسارات تدفق المساعدات الإنسانية.

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