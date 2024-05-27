مصر تخفض صادرات الكهرباء لأدنى مستوى فى 2024.. و"الإحصاء" يعلن مؤشرات جديدة

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تخفيض مصر صادراتها من الطاقة الكهربائية إلى حدود 12.034 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الحالى 2024 مقابل 22.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 10.2 مليون دولار.

حجم الكهرباء المولدة

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، وفق تقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن كمية الكهرباء المولدة محليًا ارتفعت إلى 16.7 جيجا.و.س مطلع العام الجارى 2024 مقابل 16.1 جيجا.و.س خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، كما ارتفعت كمية الكهرباء المستخدمة شهريًا إلى 13.4 جيجا.و.س مطلع العام الحالى مقارنة بنحو 12.8 جيجا.و.س خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.

ويستحوذ قطاع الاستخدامات المنزلية على النصيب الأكبر من هيكل توزيع الكهرباء المستخدمة على مستوى القطاعات بنسبة 35.1% بنحو 4.7 جيجا.و.س خلال مطلع العام الحالى 2024، يليه قطاع الصناعة بنسبة 29.9% بما يعادل 4 جيجا.و.س، وقطاع مرافق عامة وجهات حكومية بنسبة 13.4% بنحو 1.8 جيجا.و.س، وقطاع زراعة ورى وصرف بنسبة 6% بما يعادل 0.8 جيجا.و.س، فيما بلغ حجم استهلاك قطاع الاستخدامات التجارية 0.7 جيجا.و.س بنسبة 5.2%.

الصادرات المصرية

يذكر أن الجملة العمومية لصادرات مصر لدول العالم قد ارتفعت إلى 6.9 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2024 مقابل 7.6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 702.9 مليون دولار، فيما سجلت الجملة العمومية لواردات مصر من دول العالم 12.6 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2024 مقابل 13.6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 949.1 مليون دولار.