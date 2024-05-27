الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر تخفض صادرات الكهرباء لأدنى مستوى فى 2024.. و"الإحصاء" يعلن مؤشرات جديدة

خفض صادرات الكهرباء
خفض صادرات الكهرباء

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تخفيض مصر صادراتها من الطاقة الكهربائية إلى حدود 12.034 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الحالى 2024 مقابل 22.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 10.2 مليون دولار.

حجم الكهرباء المولدة

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، وفق تقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن كمية الكهرباء المولدة محليًا ارتفعت إلى 16.7 جيجا.و.س مطلع العام الجارى 2024 مقابل 16.1 جيجا.و.س خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، كما ارتفعت كمية الكهرباء المستخدمة شهريًا إلى 13.4 جيجا.و.س مطلع العام الحالى مقارنة بنحو 12.8 جيجا.و.س خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.

ويستحوذ قطاع الاستخدامات المنزلية على النصيب الأكبر من هيكل توزيع الكهرباء المستخدمة على مستوى القطاعات بنسبة 35.1% بنحو 4.7 جيجا.و.س خلال مطلع العام الحالى 2024، يليه قطاع الصناعة بنسبة 29.9% بما يعادل 4 جيجا.و.س، وقطاع مرافق عامة وجهات حكومية بنسبة 13.4% بنحو 1.8 جيجا.و.س، وقطاع زراعة ورى وصرف بنسبة 6% بما يعادل 0.8 جيجا.و.س، فيما بلغ حجم استهلاك قطاع الاستخدامات التجارية 0.7 جيجا.و.س بنسبة 5.2%.

الصادرات المصرية 

يذكر أن الجملة العمومية لصادرات مصر لدول العالم قد ارتفعت إلى 6.9 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2024 مقابل 7.6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 702.9 مليون دولار، فيما سجلت الجملة العمومية لواردات مصر من دول العالم 12.6 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2024 مقابل 13.6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 949.1 مليون دولار.

الاحصاء صادرات الطاقة الكهربائية صادرات الكهرباء صادرات مصرية

مواد متعلقة

"الإحصاء": 1.8 مليار دولار صادرات مصرية لغرب أوروبا خلال شهرين

"الإحصاء": 30.2٪ زيادة فى أعداد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل بمصر

الأكثر قراءة

1000 جنيه شهريًا للفرد.. الحكومة تدرس تحويل الدعم التمويني إلى نقدي

مصر تخفض صادرات الكهرباء لأدنى مستوى فى 2024.. و"الإحصاء" يعلن مؤشرات جديدة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

مصدر أمنى: عنصر التأمين الشهيد تعامل مع مصدر نيران لاشتباكات وقعت بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح