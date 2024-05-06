خبير عسكرى يكشف 4 سيناريوهات متوقعة لاجتياح رفح الفلسطينية (فيديو)

قال اللواء نصر سالم، المستشار السابق بالأكاديمية العسكرية، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أعرب عن قلقه من احتمالية قيام إسرائيل بعملية اجتياح بري لمدينة رفح الفلسطينية، التي تعج بالسكان.

وأشار خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، إلى أن هذه العملية ليست بالجديدة، مستشهدًا بأمثلة من أفغانستان وفيتنام، مؤكدًا أن قوات الاحتلال تتلقى دعمًا كبيرًا من الولايات المتحدة وحلف الناتو على صعيد الأسلحة والذخائر.

وأوضح سالم أن هناك 4 سيناريوهات محتملة، يتصدرها استمرار الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والأكثر احتمالًا هو بدء العد التنازلي لعملية الاجتياح، حيث تقوم إسرائيل حاليًا بدراسة الموقف استعدادًا للاجتياح الفعلي للمدينة.

وفيما يتعلق بموقف حركة حماس، صرح بأن الحركة لن تقف مكتوفة الأيدي وسترد بقوة على أي هجمات، لافتًا إلى أن العملية قد تكون مصيرية لنتنياهو، وأضاف أن السيناريو الثالث يتمثل في اجتياح بري سريع من قبل إسرائيل وتهجير الفلسطينيين إلى مصر، بينما يعد السيناريو الرابع والأمثل هو ضبط النفس ونجاح المفاوضات.

ودعا اللواء سالم إسرائيل إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب التصعيد، خاصة في هذه اللحظات الحرجة من مفاوضات وقف إطلاق النار، من أجل حماية السكان المدنيين الفلسطينيين من كارثة إنسانية.