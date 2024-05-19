سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 19-5-2024

حافظ سعر الدولار على ثباته أمام الجنيه المصري عند 46.83 جنيه في معاملات البنوك المصري والأجنبيه وفق السعر الرسمي للصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ننشر في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد 19 مايو 2024 في معاملات البنوك المصرية والأجنبية.

في معاملات البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار

شراء 46.8342 جنيه مصري

بيع 46.9731 جنيه مصري

في معاملات البنك الأهلي المصري سجل سعر الدولار

شراء 46.86 جنيه مصري

بيع 46.96 جنيه مصري

في معاملات بنك مصر سجل سعر الدولار

شراء 46.86 جنيه مصري

بيع 46.96 جنيه مصري

في معاملات بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار

شراء 46.86 جنيه مصري

بيع 46.96 جنيه مصري

سعر الدولار اليوم في مصر

في معاملات بنك القاهرة سجل سعر الدولار

شراء 46.86 جنيه مصري

بيع 46.96 جنيه مصري

في معاملات بنك قناة السويس سجل سعر الدولار

شراء 46.85 جنيه مصري

بيع 46.95 جنيه مصري

في معاملات البنك التجاري الدولي cib سجل سعر الدولار

شراء 46.86 جنيه مصري

بيع 46.96 جنيه مصري

إقرأ أيضا

أسعار العملات الأجنبية اليوم في المركزي المصري

يورو

50.9135 جنيه للشراء

51.0739 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

59.3202جنيه للشراء

59.5150 جنيه للبيع

دولار كنـدي

34.3536 جنيه للشراء

34.4732 جنيه للبيع

كرون دانماركى

6.8242 جنيه للشراء

6.8449 جنيه للبيع

كرون نرويجى

4.3785 جنيه للشراء

4.3924 جنيه للبيع

كرون ســويدى

4.3833 جنيه للشراء

4.3970 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

51.8881 جنيه للشراء

52.0478 جنيه للبيع

100 ين يابانى

30.2664 جنيه للشراء

30.3660 جنيه للبيع

ريـــال سعـــودى

12.4875 جنيه للشراء

12.5252 جنيه للبيع

دينــار كويتى

152.5097 جنيه للشراء

153.0120 جنيه للبيع

درهم إماراتى

12.7502 جنيه للشراء

12.7891 جنيه للبيع

دولار أســـترالى

31.2618 جنيه للشراء

31.3593 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

124.2188 جنيه للشراء

124.6038 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

121.6378 جنيه للشراء

122.0145 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

12.8418 جنيه للشراء

12.8905 جنيه للبيع

دينـار اردنـى

65.9637 جنيه للشراء

66.3462 جنيه للبيع

يوان صينى

6.4894 جنيه للشراء

6.5091 جنيه للبيع