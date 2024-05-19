الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 19-5-2024

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

حافظ سعر الدولار على ثباته أمام الجنيه المصري عند 46.83 جنيه في معاملات البنوك المصري والأجنبيه وفق السعر الرسمي للصرف في البنك المركزي المصري. 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 

ننشر في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد 19 مايو 2024 في معاملات البنوك المصرية والأجنبية. 

في معاملات البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار 

شراء 46.8342   جنيه مصري 

بيع 46.9731 جنيه مصري

في معاملات البنك الأهلي المصري سجل سعر الدولار 

شراء   46.86 جنيه مصري

بيع 46.96 جنيه مصري

في معاملات  بنك مصر سجل سعر الدولار 

شراء   46.86 جنيه مصري

بيع 46.96 جنيه مصري

في معاملات  بنك الإسكندرية  سجل سعر الدولار 

شراء   46.86 جنيه مصري

بيع 46.96 جنيه مصري

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سعر الدولار اليوم في مصر 

 

في معاملات بنك القاهرة سجل سعر الدولار 

شراء 46.86 جنيه مصري

بيع 46.96 جنيه مصري

في معاملات بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 

شراء 46.85 جنيه مصري

بيع 46.95 جنيه مصري

في معاملات البنك  التجاري الدولي cib سجل سعر الدولار 

شراء 46.86 جنيه مصري

بيع 46.96 جنيه مصري

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أسعار العملات الأجنبية اليوم في المركزي المصري 

 

يورو

   50.9135 جنيه للشراء

   51.0739  جنيه للبيع 

جنيــه إسترليـنى

   59.3202جنيه للشراء

   59.5150  جنيه للبيع 

دولار كنـدي

   34.3536 جنيه للشراء

   34.4732  جنيه للبيع 

كرون دانماركى

   6.8242 جنيه للشراء

   6.8449  جنيه للبيع 

كرون نرويجى

   4.3785 جنيه للشراء

   4.3924  جنيه للبيع 

كرون ســويدى

   4.3833 جنيه للشراء

   4.3970  جنيه للبيع 

فرنك سويسرى

   51.8881 جنيه للشراء

   52.0478  جنيه للبيع 

100 ين يابانى

   30.2664 جنيه للشراء

   30.3660  جنيه للبيع 

ريـــال سعـــودى

   12.4875 جنيه للشراء

   12.5252  جنيه للبيع 

دينــار كويتى

   152.5097 جنيه للشراء

   153.0120  جنيه للبيع 

درهم إماراتى

   12.7502 جنيه للشراء

   12.7891  جنيه للبيع 

دولار أســـترالى

   31.2618 جنيه للشراء

   31.3593  جنيه للبيع 

دينــار البحــرين 

   124.2188 جنيه للشراء

   124.6038  جنيه للبيع 

ريـــال عمـــانى

   121.6378 جنيه للشراء

   122.0145  جنيه للبيع 

ريـــال قطــــرى

   12.8418 جنيه للشراء

   12.8905  جنيه للبيع 

دينـار اردنـى

   65.9637 جنيه للشراء 

   66.3462  جنيه للبيع 

يوان صينى

   6.4894 جنيه للشراء

   6.5091  جنيه للبيع

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