سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 19-5-2024
حافظ سعر الدولار على ثباته أمام الجنيه المصري عند 46.83 جنيه في معاملات البنوك المصري والأجنبيه وفق السعر الرسمي للصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
ننشر في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد 19 مايو 2024 في معاملات البنوك المصرية والأجنبية.
في معاملات البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار
شراء 46.8342 جنيه مصري
بيع 46.9731 جنيه مصري
في معاملات البنك الأهلي المصري سجل سعر الدولار
شراء 46.86 جنيه مصري
بيع 46.96 جنيه مصري
في معاملات بنك مصر سجل سعر الدولار
شراء 46.86 جنيه مصري
بيع 46.96 جنيه مصري
في معاملات بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار
شراء 46.86 جنيه مصري
بيع 46.96 جنيه مصري
سعر الدولار اليوم في مصر
في معاملات بنك القاهرة سجل سعر الدولار
شراء 46.86 جنيه مصري
بيع 46.96 جنيه مصري
في معاملات بنك قناة السويس سجل سعر الدولار
شراء 46.85 جنيه مصري
بيع 46.95 جنيه مصري
في معاملات البنك التجاري الدولي cib سجل سعر الدولار
شراء 46.86 جنيه مصري
بيع 46.96 جنيه مصري
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أسعار العملات الأجنبية اليوم في المركزي المصري
يورو
50.9135 جنيه للشراء
51.0739 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
59.3202جنيه للشراء
59.5150 جنيه للبيع
دولار كنـدي
34.3536 جنيه للشراء
34.4732 جنيه للبيع
كرون دانماركى
6.8242 جنيه للشراء
6.8449 جنيه للبيع
كرون نرويجى
4.3785 جنيه للشراء
4.3924 جنيه للبيع
كرون ســويدى
4.3833 جنيه للشراء
4.3970 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
51.8881 جنيه للشراء
52.0478 جنيه للبيع
100 ين يابانى
30.2664 جنيه للشراء
30.3660 جنيه للبيع
ريـــال سعـــودى
12.4875 جنيه للشراء
12.5252 جنيه للبيع
دينــار كويتى
152.5097 جنيه للشراء
153.0120 جنيه للبيع
درهم إماراتى
12.7502 جنيه للشراء
12.7891 جنيه للبيع
دولار أســـترالى
31.2618 جنيه للشراء
31.3593 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
124.2188 جنيه للشراء
124.6038 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
121.6378 جنيه للشراء
122.0145 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
12.8418 جنيه للشراء
12.8905 جنيه للبيع
دينـار اردنـى
65.9637 جنيه للشراء
66.3462 جنيه للبيع
يوان صينى
6.4894 جنيه للشراء
6.5091 جنيه للبيع