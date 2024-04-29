الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عزة مصطفى تكشف عن أخبار سارة بشأن وقف إطلاق النار فى غزة

عزة مصطفى
عزة مصطفى

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن هناك أخبارًا سارة تتعلق بالتوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وأشارت "مصطفى"، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، إلى أن مصر تعمل جاهدةً على تحقيق هذه الهدنة، معبرةً عن أملها في استمرار الجهود الرامية لإنهاء العنف.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية فلسطينية اليوم الإثنين، بأن 34 شهيدًا ارتقوا وأصيب 68 آخرون في 3 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتجدر الإشارة إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 34.488 شهيدً و77.643 مصاب منذ السابع من أكتوبر الأول الماضي.

ومع استمرار القتال، يظل عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تواجه طواقم الإسعاف والإنقاذ صعوبة في الوصول إليهم.

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