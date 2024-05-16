حالة الطقس اليوم الخميس 16 مايو 2024 ودرجات الحرارة بمحافظات مصر

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيراتها حول حالة الطقس غير المستقرة، حيث تبدأ موجة حارة على مختلف أرجاء البلاد تبدأ من اليوم الخميس وتستمر لمدة أسبوع تقريبًا، مع ملاحظة ارتفاع درجات الحرارة في المحافظات.

ننشر في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الخميس 16 مايو 2024، مع بدء الموجة الحارة ودرجات الحرارة في محافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

يسود اليوم الخميس طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، فيما يسود ليلًا طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

مع ملاحظة تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ووجود نشاط للرياح على مناطق السواحل الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد الجوية من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليجي السويس والعقبة والبحر الأحمر، حيث يصل ارتفاع الموج من (2.5 إلى 4 متر).

درجات الحرارة في محافظات مصر

القاهرة 32 19

العاصمة الادارية 33 18

6 أكتوبر 32 17

بنهــــا 32 18

دمنهور 30 17

وادي النطرون 31 16

كفر الشيخ 31 18

المنصورة 31 17

الزقازيق 31 18

شبين الكوم 32 17

طنطا 31 17

دمياط 25 16

بورسعيد 24 16

الإسماعيلية 32 17

السويس 32 16

العريش 26 16

رفح 25 17

رأس سدر 33 19

نخل 26 14

كاترين 25 12

الطور 32 22

طابا 30 21

شرم الشيخ 34 23

الإسكندرية 31 16

العلمين 31 15

مطروح 32 17

السلوم 33 17

سيوة 37 19

رأس غارب 32 23

الغردقة 33 22

سفاجا 34 22

مرسى علم 34 23

شلاتين 35 22

حلايب 31 21

أبو رماد 31 22

رأس حدربة 30 23

الفيوم 33 18

بني سويف 33 18

المنيا 34 19

أسيوط 35 18

سوهاج 35 20

قنا 36 21

الأقصر 37 21

أسوان 37 20

الوادي الجديد 38 21

أبوسمبل 33 21