حالة الطقس اليوم الأحد 12 مايو 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

رغم أن درجات الحرارة لم تتخط القيم المرتفعة وتكون مستقرة إلى حد ما إلا أنه وفق بيان الأرصاد الجوية فإنه متوقع أن يسود طقس حار اليوم مع تحذيرات من وجود نشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

ننشر في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الأحد 12 مايو 2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر من واقع بيان هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

يسود اليوم الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرين فإن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.25) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات مصر اليوم

القاهرة 29 17

العاصمة الإدارية 29 17

6 أكتوبر 30 16

بنها 29 16

دمنهور 29 16

وادي النطرون 28 16

كفر الشيخ 28 17

المنصورة 28 17

الزقازيق 29 17

شبين الكوم 29 16

طنطا 28 16

دمياط 24 17

بورسعيد 24 18

الإسماعيلية 30 17

السويس 29 17

العريش 25 16

رفح 24 15

رأس سدر 29 17

نخل 28 13

كاترين 27 11

الطور 33 19

طابا 29 18

شرم الشيخ 34 23

الإسكندرية 24 16

العلمين 24 15

مطروح 23 14

السلوم 23 13

سيوة 29 14

رأس غارب 33 21

الغردقة 34 22

سفاجا 33 22

مرسى علم 34 23

شلاتين 34 21

حلايب 33 21

أبو رماد 33 20

رأس حدربة 33 20

الفيوم 31 17

بني سويف 31 16

المنيا 31 16

أسيوط 32 17

سوهاج 34 20

قنا 38 22

الأقصر 38 22

أسوان 40 24

الوادي الجديد 37 18

أبو سمبل 40 24

