"أجلو مشاويركم غير الضرورية".. تعرف على توقعات حالة الطقس اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نبدأ اليوم بالتأثر بتوزيعات ضغطية مختلفة تمامًا، حيث أننا نتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يعمل على وجود سحب منخفضة ومتوسطة تساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة.

الكتل الهوائية معظمها شمالية قادمة من جنوب أوروبا

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن مصادر الكتل الهوائية معظمها شمالية قادمة من جنوب أوروبا، مرورًا بالبحر المتوسط، لذلك نشهد انخفاض قيم درجات الحرارة بدءً من اليوم بمعدل من 4 لـ 6 درجات عن اليومين الماضيين.

أجواء ربيعية حارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن بعض الأيام في قيم درجات هذا الأسبوع تكون أقل من المعدلات الطبيعية، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية، لافتة إلى أننا نشهد أجواء ربيعية حارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد.

وتابعت: نشهد أجواء معتدلة في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، والسواحل الشمالية، وأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، بينما خلال فترة الليل نشهد أجواء باردة خاصة الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى في الصباح الباكر على المحافظات الشمالية.

فرص سقوط أمطار على المناطق الساحلية

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن اليوم متوقع نشاط للرياح على أغلب محافظات الجمهورية، وتتراوح سرعات الرياح بين 30 لـ 40 كيلومتر في الساعة، مما يساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة، لكن ستكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على المحافظات الجنوبية، ومتوقع استمرارها حتى يوم الاثنين المقبل.

وأردفت: هناك فرص سقوط أمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، مشددة على الانتباه لنوعية الملابس، خاصة خلال فترة الليل، تجنبًا لنزلات البرد، وأيضًا يفضل ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية، والقيادة بهدوء تام على أغلب الطرق، مطالبة بتأجيل المشاوير غير الضرورية، منوهة بأن فصل الربيع هو فصل التقلبات الحادة والسريعة، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى بين 30 لـ 28 درجة مئوية.