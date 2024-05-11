ظاهرة جوية تضرب البلاد.. مفاجأة من "الأرصاد" بشأن طقس السبت (صور)

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم السبت الموافق العاشر من مايو 2024، حيثُ يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون معتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط رياح

وحذرت هيئة الأرصاد من ظاهرة جوية تضرب البلاد اليوم، متمثلة في نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

ونوّهت الهيئة على الشبورة المائية في الصباح حتى السادسة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

ووجهت الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة الموجة الحارة أبرزها عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة والإكثار من تناول السوائل وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وارتداء غطاء للرأس.

إضرابات جوية خلال ساعات

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذرت في وقت سابق، من إضرابات في الحالة الجوية على عدد من المحافظات والمناطق في مصر خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية، التقطتها هيئة الأرصاد الجوية، إلى تكاثر للسحب العالية والمتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد، متوقعة من خلالها سقوط فرص أمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت صور الأقمار الصناعية، نشاطًا للرياح متوقع على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وفيما يلي بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت.