الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إجراءات جديدة من الكهرباء بشأن خطة تخفيف الأحمال

الكهرباء - أرشيفية
الكهرباء - أرشيفية

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن ارتفاع الأحمال الكهربائية في مصر إلى مستويات قياسية خلال موجة الحر الحالية، حيث وصلت إلى 35 ألف ميجاوات لأول مرة في تاريخ البلاد.

أدى هذا الارتفاع في الأحمال إلى زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي، حيث تم رفع قدرات التحميل المقطوعة على المشتركين إلى 5000 ميجاوات يوميًا، مقارنة بـ3000 ميجاوات في الأيام الماضية.

وأوضح مصدر في الوزارة أن أقصى حمل كهربائي خلال ساعة الذروة بلغ 34650 ميجاوات، بينما بلغت القدرات الكهربائية المتاحة 44900 ميجاوات، واحتياطي القدرات الكهربائية 9800 ميجاوات.

وأشار المصدر إلى أن هذه الزيادة في الأحمال ترجع إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك، خاصة مع استخدام أجهزة التكييف بكثافة.

خطوات لمواجهة أزمة الكهرباء

تتخذ وزارة الكهرباء عددًا من الإجراءات لمواجهة أزمة نقص الطاقة، تشمل:

  1. زيادة التعاون مع وزارة البترول لتوفير كميات الوقود اللازمة لمحطات توليد الكهرباء.
  2. تنفيذ خطة لتخفيف الأحمال في أوقات الذروة.
  3. العمل على زيادة كفاءة محطات توليد الكهرباء.
  4. وضع خطة لتحريك أسعار الكهرباء على مراحل خلال السنوات الأربع المقبلة مع مراعاة محدودي الدخل.

وتدعم الدولة المصرية أسعار الطاقة بشكل كبير، حيث يبلغ متوسط سعر كيلو وات 223 قرشًا، بينما تكلف الدولة 223 قرشًا لتوليده.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل جاهدة لتخفيف الأعباء على المواطنين، مع الحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة.

الكهرباء وزارة الكهرباء موجة الحر انقطاع التيار الكهربائي

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