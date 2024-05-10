"الأرصاد" تُحذر من تقلبات طقس الساعات المقبلة.. ماذا أظهرت الأقمار الصناعية؟ (صور)

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من إضرابات في الحالة الجوية على عدد من المحافظات والمناطق في مصر خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية، التقطتها هيئة الأرصاد الجوية، إلى تكاثر للسحب العالية والمتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد، متوقعة من خلالها سقوط فرص أمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

نشاط للرياح

وأوضحت صور الأقمار الصناعية نشاطًا للرياح متوقعا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وفقًا للخرائط الصناعية، على انتشار الغيوم وهو ما يعزز فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة الشدة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى نشاط مكثف للرياح خلال ساعات، على السواحل الشمالية الغربية، وتمتد إلى القاهرة مع تقدم الوقت، موضحة أنَّها تشمل كافة الأنحاء غدًا السبت؛ مما يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة ورمال مثارة على جنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم الجمعة

ويسود البلاد اليوم الجمعة ارتفاع في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ليكون طقسا شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حارًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تشهد البلاد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وكانت الهيئة، أكدت في بيان لها، أن يوم الأربعاء الماضي شهدت البلاد بداية تأثير الموجة الحارة، حيثُ كانت شديدة الحرارة، على أن تكون ذروة الحرارة اليوم الجمعة.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّه اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11 مايو وحتى الثلاثاء 14 مايو 2024، تنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.