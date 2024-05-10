الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

حالة الطقس اليوم الجمعة 10-5-2024 ودرجات الحرارة فى مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الجمعة،  استمرار الموجة الحارة التي بدأت الخميس وتستمر حتى السبت على مناطق أخرى؛ بسبب تيارات حارة قادمة من الصحراء الأفريقية الكبرى، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الجمعة 10-5-2024 ودرجات الحرارة في مصر. 

حالة الطقس اليوم في القاهرة

توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الجمعة استمرار الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد بداية من أمس الخميس، وتصل ذروتها اليوم الجمعة، حيث تقترب درجات الحرارة من تسجيل 45 درجة تحت حرارة الشمس.

ويبقى آثار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية اليوم لترتفع حرارة الليل من 17 درجة إلى حوالي 27 درجة في أجواء حارة، ويبقى أثر سخونة الطقس نهارًا على جدران المنازل خاصة الأدوار الأخيرة حتى أوقات الليل ومن الممكن حتى أوقات الفجر.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والصحراء الغربية وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وتستمر مناطق الصعيد في الارتفاع تدريجيًا حتى يوم السبت لتصل إلى قرب منتصف الأربعين في الظل ونحو أوائل الخمسين تحت أشعة الشمس.

موعد بداية فصل الصيف 2024 وتوقعات حالة الطقس الإثنين

كل ما تريد معرفته عن فوائد المانجو خلال فصل الصيف

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

تستمر الأجواء الحارة في السيطرة على الإسكندرية في نهار يوم الجمعة، بينما تبدأ في الانخفاض التدريجي بداية من مساء وليل اليوم الجمعة ويومي السبت والأحد حتى تصل الحرارة لمعدلاتها الطبيعية في حدود الثلاثينات على المناطق الشمالية الداخلية.

وتعود مناطق سواحل البحر المتوسط تعود لمنتصف العشرين مع يوم الجمعة مباشرةً.

درجات الحرارة في محافظات مصر

القاهرة العظمى: 36 درجة والصغرى 21.

الإسكندرية:العظمى 26 والصغرى 18.

مطروح: العظمى 24 درجة والصغرى 16.

سوهاج:العظمى 38 درجة والصغرى 24.

قنا العظمى 39 درجة والصغرى 23.

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25.

اقرأ أيضًا

حالة الطقس اليوم الخميس ولمدة أسبوع كامل

حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية الموجة الحارة درجات الحرارة الرياح حالة الطقس اليوم في القاهرة حالة الطقس اليوم في الإسكندرية درجات الحرارة فى محافظات مصر

الأكثر قراءة

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

موعد تقديم معهد معاونى الأمن 2024

وزارة الحج والعمرة: لن نسمح بدخول المشاعر المقدسة لغير حاملى بطاقة "نسك"

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 10-5-2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الذهب اليوم الجمعة 10-5-2024 فى مصر تحديث لحظى

صراخ ونيران وهروب للمسافرين.. فيديو لحادث طيران بمطار سنغالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

محطة تل أبيب

المزيد

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل

اللواء هشام الحلبي لـ "الدستور": الحرب على غزة لن تتأثر بتعليق شحنات الأسلحة الأمريكية

بريطانيا: لن ندعم هجومًا إسرائيليًا كبيرًا على رفح دون خطة لحماية المدنيين