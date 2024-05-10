حالة الطقس اليوم الجمعة 10-5-2024 ودرجات الحرارة فى مصر

توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الجمعة، استمرار الموجة الحارة التي بدأت الخميس وتستمر حتى السبت على مناطق أخرى؛ بسبب تيارات حارة قادمة من الصحراء الأفريقية الكبرى، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الجمعة 10-5-2024 ودرجات الحرارة في مصر.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الجمعة استمرار الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد بداية من أمس الخميس، وتصل ذروتها اليوم الجمعة، حيث تقترب درجات الحرارة من تسجيل 45 درجة تحت حرارة الشمس.

ويبقى آثار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية اليوم لترتفع حرارة الليل من 17 درجة إلى حوالي 27 درجة في أجواء حارة، ويبقى أثر سخونة الطقس نهارًا على جدران المنازل خاصة الأدوار الأخيرة حتى أوقات الليل ومن الممكن حتى أوقات الفجر.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والصحراء الغربية وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وتستمر مناطق الصعيد في الارتفاع تدريجيًا حتى يوم السبت لتصل إلى قرب منتصف الأربعين في الظل ونحو أوائل الخمسين تحت أشعة الشمس.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

تستمر الأجواء الحارة في السيطرة على الإسكندرية في نهار يوم الجمعة، بينما تبدأ في الانخفاض التدريجي بداية من مساء وليل اليوم الجمعة ويومي السبت والأحد حتى تصل الحرارة لمعدلاتها الطبيعية في حدود الثلاثينات على المناطق الشمالية الداخلية.

وتعود مناطق سواحل البحر المتوسط تعود لمنتصف العشرين مع يوم الجمعة مباشرةً.

درجات الحرارة في محافظات مصر

القاهرة العظمى: 36 درجة والصغرى 21.

الإسكندرية:العظمى 26 والصغرى 18.

مطروح: العظمى 24 درجة والصغرى 16.

سوهاج:العظمى 38 درجة والصغرى 24.

قنا العظمى 39 درجة والصغرى 23.

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25.