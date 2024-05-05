كل ما تريد معرفته عن فوائد المانجو خلال فصل الصيف

تعتبر المانجو الحلوة والألياف والمليئة بالفيتامينات من أكثر الأطعمة الصيفية المبهجة التي يمكن أن تغذي الجسم وتعزز صحتك العقلية.

المانجو ليست ملك الفواكه بلا منازع بدون سبب، و يتنافس مذاقها الذي لا مثيل له مع ثروتها من الفوائد وتعدد الاستخدامات مما يجعلها لا تقاوم في الصيف. يبدو أن المانجو هي الحلاوة الوحيدة التي تأتي خلال فصل الصيف القاسي، حيث أن التهام هذه الفاكهة السماوية يمكن أن يملأك بالبهجة الخالصة. ينصح خبراء التغذية بشدة بتناول كميات معتدلة من الفاكهة خلال الموسم لأنها لا تدعم فقط جهود فقدان الوزن، وتحسين عملية الهضم، وإضافة البكتيريا الصحية إلى ميكروبيوم الأمعاء.

المانجو

لذا، إذا كنت ترغب في تناول شيء حلو هذا الصيف، فبدلاً من تناول الحلويات الدهنية والكريمية والسكرية، قم بتقطيع المانجو واستمتع بكل قطعة حتى تهدأ شهيتك. وبصرف النظر عن الحلاوة الطبيعية، تحتوي المانجو على العديد من العناصر الغذائية، مثل فيتامين C الذي يمكن أن يعزز مناعتك ويعزز صحة الجلد وفيتامين A وهو رائع لصحة عينيك، ولا ننسى الألياف التي تساعد على الهضم وتعزز الشبع. ويمكنه أيضًا تخفيف الإمساك. توفر المانجو أيضًا البوتاسيوم الذي يدعم صحة القلب ويساعد على تنظيم ضغط الدم.

تبريد الجسم

مع بدء حرارة الصيف، ليس هناك طريقة أفضل لتبريد جسمك وتغذيته. تشارك الدكتورة روهيني باتيل، بكالوريوس الطب والجراحة وأخصائية التغذية ومؤسس شركة Nutracy Lifestyle طرقًا رائعة يمكن للمانجو من خلالها تحسين صحتك هذا الصيف:

1. فقدان الوزن : المانجو منخفضة في السعرات الحرارية ولكنها غنية بالألياف وتساعد في إدارة الوزن. تساعد الألياف على الشعور بالشبع والرضا، مما يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام.

2. تحسين الهضم: تساعد الإنزيمات الموجودة في المانجو، مثل الأميليز والبروتياز، في تكسير الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات، مما يعزز عملية الهضم بشكل أفضل ويقلل من مخاطر مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإمساك.

3. صحة الأمعاء: المانجو غنية بالبريبايوتكس، والتي تعمل كغذاء للبكتيريا المفيدة في أمعائك. وهذا يساعد في الحفاظ على ميكروبيوم أمعاء صحي، وهو أمر ضروري للصحة العامة.

4. تعزيز المناعة : المانجو مليئة بالفيتامينات C و A، وكلاهما من مضادات الأكسدة القوية التي تدعم جهاز المناعة وتساعد على مكافحة الالتهابات والأمراض.

5. صحة الجلد : يمكن أن يساعد فيتامين Cوالكاروتينات الموجودة في المانجو على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس وتعزيز بشرة صحية ومتوهجة.

6. صحة القلب: المانجو مصدر جيد للبوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

7. تحسين الرؤية: فيتامين أ الموجود في المانجو ضروري للحفاظ على صحة العيون ومنع مشاكل الرؤية المرتبطة بالعمر مثل الضمور البقعي.

8. تحسين المزاج: يحتوي المانجو على التربتوفان، وهو حمض أميني يمكن أن يساعد في تعزيز مستويات السيروتونين وتحسين المزاج، مما يجعله معززًا طبيعيًا للمزاج.

المانجو غنية بمضادات الأكسدة مثل كيرسيتين، إيزوكيرسيترين، وأستراجالين، والتي تساعد على التخلص من السموم الضارة من الجسم. يعمل نظام إزالة السموم بكفاءة أكبر، مما يساعد في فقدان الوزن وتعزيز صحة الأمعاء. إن دمج المانجو في نظامك الغذائي الصيفي يمكن أن يوفر فوائد عديدة، بدءًا من المساعدة في فقدان الوزن وحتى تعزيز صحة الأمعاء. لذا، انغمس في هذه الفاكهة الاستوائية واستمتع بصيف أكثر صحة وسعادة.