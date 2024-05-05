مع بداية الصيف.. فوائد مذهلة فى فاكهة المانجو إليكم أبرزها

تعتبر المانجو من الفواكه المحببة لدى الكبار والصغار، وتحتوي على الألياف ومليئة بالفيتامينات وتعد من أكثر الأطعمة الصيفية المبهجة التي يمكن أن تغذي الجسم وتعزز صحتك العقلية.

ينصح خبراء التغذية بشدة بتناول كميات معتدلة من الفاكهة خلال الموسم لأنها لا تدعم فقط جهود فقدان الوزن، وتحسين عملية الهضم، وإضافة البكتيريا الصحية إلى ميكروبيوم الأمعاء، وتعزيز صحتك العقلية، وكذلك تغيير صحة عينيك وبشرتك، وذلك وفقًا لموقع "Hindustan times".

فوائد مذهلة في فاكهة المانجو إليكم أبرزها

1 - فقدان الوزن: المانجو منخفضة في السعرات الحرارية ولكنها غنية بالألياف وتساعد في إدارة الوزن، تساعد الألياف على الشعور بالشبع والرضا، مما يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام.

2 - تحسين الهضم: تساعد الإنزيمات الموجودة في المانجو، مثل الأميليز والبروتياز، في تكسير الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات، مما يعزز عملية الهضم بشكل أفضل ويقلل من مخاطر مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإمساك.

3 - صحة الأمعاء: المانجو غنية بالبريبايوتكس، والتي تعمل كغذاء للبكتيريا المفيدة في أمعائك. وهذا يساعد في الحفاظ على ميكروبيوم أمعاء صحي، وهو أمر ضروري للصحة العامة.

4 - تعزيز المناعة: المانجو مليئة بالفيتامينات C وA، وكلاهما من مضادات الأكسدة القوية التي تدعم جهاز المناعة وتساعد على مكافحة الالتهابات والأمراض.

5 - صحة القلب: المانجو مصدر جيد للبوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

6 - تحسين الرؤية: فيتامين أ الموجود في المانجو ضروري للحفاظ على صحة العيون ومنع مشاكل الرؤية المرتبطة بالعمر مثل الضمور البقعي.

7 - تحسين المزاج: يحتوي المانجو على التربتوفان، وهو حمض أميني يمكن أن يساعد في تعزيز مستويات السيروتونين وتحسين المزاج، مما يجعله معززًا طبيعيًا للمزاج.

يعرف عن المانجو بأنها غنية بمضادات الأكسدة وتساعد على التخلص من السموم الضارة من الجسم، مما يساعد في فقدان الوزن وتعزيز صحة الأمعاء، إن دمج المانجو في نظامك الغذائي الصيفي يمكن أن يوفر فوائد عديدة، بدءًا من المساعدة في فقدان الوزن وحتى تعزيز صحة الأمعاء.