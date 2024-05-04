السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم السبت وغدًا الأحد، في مصر وأيضًا توقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية.

يسود طقس دافئ بالنهار، مائل للبرودة  ليلا، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

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حالة الطقس اليوم السبت 4-5-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس اليوم في مصر

أشارت توقعات الهيئة القومية للأرصاد الجوية إلى وجود نشاط في حركة الرياح على أغلب أنحاء البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق جنوب سيناء وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

حيث يسود طقس حار خلال فترة النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومائلا للبرودة في ساعات الليل خاصة المتأخرة منها.

القاهرة والوجه البحري العظمى 31 الصغرى 19
السواحل الشمالية العظمى 24 الصغرى 15
جنوب سيناء العظمى 34 الصغرى 23
شمال الصعيد العظمى 33 الصغرى 18
جنوب الصعيد العظمى 38 الصغرى 23

حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد  غدًا الأحد 5 مايو، طقسا حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل  على جنوب الصعيد.

القاهرة والوجه البحري العظمى 31 الصغرى 19
السواحل الشمالية العظمى 23 الصغرى 15
جنوب سيناء العظمى 34 الصغرى 22
شمال الصعيد العظمى 33 الصغرى 18
جنوب الصعيد العظمى 38 الصغرى 22

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، يسود طقس ربيعي معتدل ومستقر على مدار اليوم، على محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، وهي أجواء مناسبة للذهاب إلى الشواطئ والمتنزهات.

أكدت الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر إلى مترين وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين وربع المتر واتجاه الرياح شمالية غربية.
 

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع 

وبينت حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تنتشر شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود نشاط للرياح على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس يوم الإثنين

القاهرة والوجه البحري العظمى 29 الصغرى 18
السواحل الشمالية العظمى 23 الصغرى 16
جنوب سيناء العظمى 33 الصغرى 23
شمال الصعيد العظمى 31 الصغرى 17
جنوب الصعيد العظمى 34 الصغرى 23

طقس يوم الثلاثاء

القاهرة والوجه البحري العظمى 29 الصغرى 18
السواحل الشمالية العظمى 23 الصغرى 16
جنوب سيناء العظمى 32 الصغرى 24
شمال الصعيد العظمى 31 الصغرى 16
جنوب الصعيد العظمى 34 الصغرى 23.

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