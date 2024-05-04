ابتعد عن لمس "مثلث الخطر".. روتين يومي لمعالجة حب الشباب

يعد ظهور حب الشباب من المشاكل التي يعاني منها الكثير، وفي الأغلب ليس هناك سن معين لظهوره.

يظهر حب الشباب والبثور على الجبين في البداية مثل البثور العادية، ويحدث هذا عادة عند انسداد الغدد الصغيرة الموجودة تحت الجلد، وتظهر هذه البثور أو حب الشباب بشكل رئيسي على الجبهة وذلك وفقًا لموقع "Hindustan times".

كيف تعالج البثور؟

إن إبعاد يديك عن وجهك أمر ضروري للتخلص من حب الشباب الموجود في "مثلث الخطر"، بدلًا من فقع البثور في تلك المنطقة، حاول ممارسة نصائح الرعاية الذاتية العامة لعلاج حب الشباب.

الروتين اليومي للعناية بالبشرة

الروتين اليومي للعناية بالبشرة ضروري لعلاج حب الشباب والوقاية منه، على سبيل المثال، حاول دمج ما يلي في روتينك:

1 - نظفي وجهك بمنظف لطيف وغير جاف لإزالة الأوساخ والمكياج، كرري هذه العملية مرة أو مرتين يوميا.

2 - لا تستخدمي الكحول المحمر أو التونر على الجلد. هذه المنتجات يمكن أن تجفف الجلد.

3 - أبعدي الشعر الطويل عن وجهك أثناء النوم عن طريق سحبه للخلف.

4 - استخدمي فقط المنتجات التي لا تسبب انسداد المسامات، أي أنها لا تسد المسام.

5 - اغسلي شعرك بالشامبو عندما يكون زيتيًا.

والجدير بالذكر، لا يُنصح بفرقعة البثور في أي مكان على وجهك، خاصة في المنطقة الموجودة على وجهك والتي تُعرف باسم "مثلث الخطر"، لأنك تخاطر بالعدوى التي يمكن أن تنتقل إلى دماغك ومجرى الدم إذا قمت بثثرة في تلك المنطقة.

في حين أن فرقعة البثور أمر مغرٍ، إلا أنه لا يستحق المخاطرة بالمضاعفات بدلًا من ذلك، تجنب لمس وجهك، أو جرب العلاجات المنزلية، أو استشر طبيب الأمراض الجلدية إذا لم يختفي حب الشباب لديك.