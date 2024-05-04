ما وراء ابتسامة النجوم.. رحلة نهى عابدين مع الاكتئاب

تصدرت النجمة نهى عابدين، تريد البحث عبر موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية، وذلك عقب تصريح لها بإصابتها بمرض الاكتئاب.

وقالت الفنانة نهى عابدين، في تصريحات تلفزيونية، إنها مصابه بمرض الاكتئاب، مما جعلها تتصدر مؤشرات البحث خلال الساعات الفائته، معلقة مفيش أسباب معينة للاكتئاب، وهي بتبقى تراكمات أنا نفسي مش قادرة أحط إيدي على السبب.

وأضافت نهى عابدين،"هي تراكمات من ضغوط الحياة وممكن تكون حصلت من 10 سنين ودلوقتي ظهرت"، وتزامنا مع تصدر “نهى عابدين” التريند يرصد موقع الدستور في تقرير أعراض الاضطراب الاكتئاب المستمر، وأبرز علامات اضطراب الاكتئاب (Dysthymia) التي يجب أن نعرفها، وذلك وفقًا لموقع "Hindustan times".

أعراض الاضطراب الاكتئاب المستمر

الشعور بالحزن أو الفراغ أو الإحباط

فقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية

الشعور بالتعب والخمول

تراجع الثقة بالنفس أو نقد الذات أو الشعور بالعجز

صعوبة التركيز

فيما يلي بعض علامات اضطراب الاكتئاب (Dysthymia) التي يجب أن نعرفها:

قد يعاني الأشخاص المصابين بالاضطرابات النمائية الشاملة من تدني احترام الذات وانخفاض الثقة بالنفس، فشلوا في رؤية قدراتهم الخاصة.

كما أنهم يعانون من التعب وغياب الطاقة، يفشلون في أداء المهام اليومية بسبب كونهم مثقلين بالتفكير الزائد والأفكار السلبية.

يشعرون باليأس والعجز وغالبًا ما يعزلون أنفسهم عن المواقف الاجتماعية.

لديهم إما ضعف الشهية أو أعراض الإفراط في تناول الطعام، لديهم أيضا اضطرابات في النوم.

إنهم دائمًا ما يشككون في آرائهم وخياراتهم ويواجهون صعوبات في اتخاذ القرارات، ويعانون من الضيق طوال اليوم.

يوجد مجموعة من المعادن التي يمكن الاعتماد عليها لعلاج الاكتئاب مثل:

- حمض الفوليك

- الحديد

- أحماض أوميغا 3 الدهنية طويلة السلسلة

- المغنيسيوم

- البوتاسيوم

- السيلينيوم

- الثيامين

- الفيتامينات (أ، ب6، ب12، ج)

- الزنك

كما توجد مجموعة من الأطعمة الهامة لعلاج الاكتئاب والتي تشمل:

- الشوكولاتة الداكنة

- الدهون الصحية

- الخضار والورقيات

- الأطعمة ذات الحمية المتوسطية

- المحار

- البطاطا الحلوة

- ديك رومي