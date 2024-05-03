الجمعة 03 مايو 2024
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نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

الكشف الطبي للمعاقين
الكشف الطبي للمعاقين

يبحث الكثير من المواطنين عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي وبشكل إلكتروني من خلال موقع الإنترنت بكل سهولة لمعرفة آخر تطورات طلباتهم التي تقدموا بها للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك.

يمكنك الأن معرفة نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي بخطوات بسيطة، وذلك من خلال تطبيق وزارة التضامن الاجتماعي من متجر التطبيقات، اختر "خدمات"، اختر "خدمات ذوي الهمم"، اختر "الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي"، أدخل رقمك القومي، اضغط على "استعلام".

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رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2024

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

يستطيع ذوي الهمم بعد الخضوع للكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي: اضغط هنا.

اضغط على تبويب "الخدمات الإلكترونية".

اختر "الاستعلام عن  كارت الخدمات المتكاملة".

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على "بحث".

ستظهر لك جميع المعلومات الخاصة بكارت الخدمات المتكاملة، بما في ذلك حالة الكشف الطبي، قد تتمكن من تحميل أو طباعة نتيجة الكشف الطبي من خلال هذه الصفحة.

كيف يمكن الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة؟

يمكن الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة أو كارت الخدمات المتكاملة من خلال الخطوات التالية:

الخطوة الأولى حجز موعد للحصول على كشف طبي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

الخطوة الثانية: التوجه إلى أقرب مكتب تأهيل في موعد الحجز، مع إحضار المستندات المطلوبة، وهي:

1-صورة البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

2- أصل شهادة الميلاد أو أصل بطاقة الرقم القومي.

3- تقرير طبي معتمد من أحد المستشفيات الحكومية أو الخاصة.

الخطوة الثالثة: إجراء التقييم الوظيفي من قبل اللجنة المختصة

الخطوة الرابعة: استلام بطاقة الخدمات المتكاملة أو كارت الخدمات المتكاملة في حالة ثبوت.

مميزات كارت الإعاقة

  • تخفيضات على جميع وسائل النقل والمواصلات العامة.
  • التعيين في جميع المؤسسات والشركات الحكومية بنسبة 5%.
  • الدمج في المدارس وكذلك في الجامعات.
  • الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على السيارات.
  • الإعفاء الجمركي على جميع الأجهزة التعويضية.
  • الحصول على سكن حكومي مناسب بدون مقابل.
  • الكشف المجاني في جميع مستشفيات الدولة لكل حاملي الكارت.
  • إمكانية الجمع بين معاشين.
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