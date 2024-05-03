يبحث الكثير من المواطنين عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي وبشكل إلكتروني من خلال موقع الإنترنت بكل سهولة لمعرفة آخر تطورات طلباتهم التي تقدموا بها للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك.

يمكنك الأن معرفة نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي بخطوات بسيطة، وذلك من خلال تطبيق وزارة التضامن الاجتماعي من متجر التطبيقات، اختر "خدمات"، اختر "خدمات ذوي الهمم"، اختر "الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي"، أدخل رقمك القومي، اضغط على "استعلام".

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

يستطيع ذوي الهمم بعد الخضوع للكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي: اضغط هنا.

اضغط على تبويب "الخدمات الإلكترونية".

اختر "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على "بحث".

ستظهر لك جميع المعلومات الخاصة بكارت الخدمات المتكاملة، بما في ذلك حالة الكشف الطبي، قد تتمكن من تحميل أو طباعة نتيجة الكشف الطبي من خلال هذه الصفحة.

كيف يمكن الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة؟

يمكن الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة أو كارت الخدمات المتكاملة من خلال الخطوات التالية:

الخطوة الأولى حجز موعد للحصول على كشف طبي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

الخطوة الثانية: التوجه إلى أقرب مكتب تأهيل في موعد الحجز، مع إحضار المستندات المطلوبة، وهي:

1-صورة البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

2- أصل شهادة الميلاد أو أصل بطاقة الرقم القومي.

3- تقرير طبي معتمد من أحد المستشفيات الحكومية أو الخاصة.

الخطوة الثالثة: إجراء التقييم الوظيفي من قبل اللجنة المختصة

الخطوة الرابعة: استلام بطاقة الخدمات المتكاملة أو كارت الخدمات المتكاملة في حالة ثبوت.

مميزات كارت الإعاقة