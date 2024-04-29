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محمد الباز

منوعات

موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة.. ومميزاتها

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

يتسأل الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة عن موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل في كافة محافظات الجمهورية عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزاة الصحة وذلك لضمان راحتهم وعدم إهدار وقتهم، وذلك للاستفادة من مميزاته التي تمنحها لهم الدولة بموجب للقانون.

موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 

ننشرللقراء موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة الدفعة الثانية والذي أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي عبر الحساب الرسمي لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث يتم تسليم البطاقة خلال الأيام المقبلة من  خلال مكاتب التأهيل في كافة محافظات الجمهورية وفقا لمحل سكن المتقدمين منهم.

كما يتم تخصيص سيارات لتسليم البطاقات لأصحابها تحت شعار "هنوصلك" تتجول في محافظتي القاهرة والجيزة والإسكندرية لاستخراج مليون بطاقة إضافية لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية وذلك لضمن دمج تلك الفئة مع أفراد المجتمع والاستفادة من قدرتهم في تطوير المجتمع.

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كارت الخدمات المتكاملة.. خطوات التسجيل ورابط الاستعلام عن البطاقة

رابط استخراج كارت الخدمات المتكاملة 

خصصت وزارتي التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة رابط استخراج كارت الخدمات المتكاملة لتوفير الوقت والجهد على الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك كما يلي:-

  • الدخول عبر موقع المجالس الطبية المتكاملة من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار ايقونة خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • تحديد خدمة استخراج كارت خدمات متكاملة.
  • إدخال كافة البيانات اللازمة عن الراغب في استخراج الكارت بدقة.
  • تحميل كافة الأوراق المطلوبة.
  • تحديد الإعاقة التي يعاني منها المتقدم ودرجتها.
  • تحديد مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له محل سكن المتقدم.
  • الضغط على كلمة تحميل أو حفظ الطلب.
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3 طرق.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

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بالرقم القومي.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين

مميزات كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين 

 1 - الكشف الطبي وصرف العلاج المجاني.

2 - الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

3 - التعيين بنسبة 5 % من عدد العاملين.

4 - الدمج في المعاهد والجامعات.

5 - الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

6 - خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

7 - خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

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الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة 

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