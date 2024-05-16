آخرهن نسرين طافش.. فنانات في المحكمة وسجن النساء

احتل اسم الفنانة نسرين طافش مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث "جوجل" خلال الأيام الماضية، بعد نجاتها من تنفيذ حكم بالسجن 3 سنوات؛ لتصالحها مع سيدة اتهمتها بتحرير شيك لها بدون رصيد قيمته 4 ملايين جنيه.

تواجد الفنانة نسرين طافش داخل قاعة رقم 5 بمحكمة جنوب الجيزة الكلية أعاد للأذهان صور فنانات أخريات وقفن داخل قفص الاتهام وقضت بعضهن عقوبة الحبس بـ"الجلابية البيضاء" في "سجن النسا" بقضايا مختلفة.

نسرين طافش لم تكن الأولى، حيث رافقتها في تصدر "التريند" خلال الأيام الماضية الفنانة سما المصري التي مازالت داخل السجن حيث عادت إليه بعد فترة قليلة جدًا من خروجها بعد قضاء عقوبة 3 سنوات، وتوجد العديد من الفنانات اللاتي قضيت عقوبات بالسجن أو تمت محاكمتهن بسبب اتهامات مختلفة منهن الإعلامية ريهام سعيد والفنانة منة شلبي وغيرهن.

نسرين طافش أنقذت نفسها من السجن بـ4 ملايين جنيه

بعد عام من التردد على المحاكم، حضرت الفنانة نسرين طافش الأسبوع الماضي، إلى محكمة جنح مستانف أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الكلية؛ لحضور استئنافها على حبسها 3 سنوات في اتهامها بإصدار شيك بدون رصيد.. كانت مرتدية نظارة سوداء تحمل حقيبة وقفت بها أمام هيئة المحكمة داخل قاعة رقم 5 ليبدي دفاعها رغبة موكلته في التصالح وسداد المبلغ قيمة الشيك محل الدعوى.

قبلت الطرف الثاني وهيئة المحكمة طلب نسرين طافش بالتصالح فوضعت حقيبتها على المنصة ليظهر بداخلها مبلغ 4 ملايين جنيه وهو ما اثار استياء ودهشة خصمتها التي أبدت اعتراضها قائلة: "هو مفيش بنوك تستلم 4 ملايين جنيه إزاي في محكمة وهعدهم إزاي".

وعقب انتهاء الجلسة خرجت نسرين طافش وسط حراسة مشددة ثم قضت المحكمة في نهاية المحاكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وشرح مصدر قانوني أن الفنانة نسرين طافش لجأت إلى التصالح للإفلات من السجن خاصة بعد تقرير الطب الشرعي الذي أثبت أن التوقيع على الشيك هو توقيعها ولم يتعرض للتزوير أو التعديل.

سما المصري في السجن بعد شهر من خروجها

في آواخر عام ٢٠٢٣ المنقضي عادت الراقصة سما المصري إلى مركز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ حكم الحبس عامًا من جديد عقب شهر فقط من خروجها بعد انقضاء العقوبة المقضية عليها من المحكمة الاقتصادية.

تم ترحيل سما المصري لقضاء الحبس عام وذلك بعد أن قضت محكمة النقض بقبول استئناف النيابة العامة وقضت بزيادة العقوبة إلى ثلاث سنوات والغرامة إلى 400 ألف جنيه، ليصبح من المقتضى أن تنفذ سما المصري حبسا لمدة عام وتدفع غرامة 100 ألف جنيه، بعد أن قضت حبس عاما ودفعت غرامة 300 ألف جنيه، وكانت سما المصري قضت فترة تتراوح بين عامين ونصف الى ثلاثة اعوام خلف الاسوار واصطدمت فور خروجها بقرار إعادتها لـ"الزنزانة" مرة اخرى.

منة شلبي متهمة مع إيقاف التنفيذ

في أوائل العام الماضي، كانت الفنانة منة شلبي العنوان الرئيسي لكل الأخبار وتصدر اسمها وصورها مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عقب القبض عليها في مطار القاهرة وبحوزتها مواد مخدرة.

وقالت جمارك مطار القاهرة، إنها ضبطت راكبة مصرية بحوزتها 12 كيسًا من نبات "الماريجوانا" خلال عودتها من نيويورك، وتم التحفظ عليها إلى حين استكمال الإجراءات القانونية قبل إعلان الإفراج عنها بكفالة مالية.

وبعد تحقيقات النيابة وجلسات من محكمة جنايات القاهرة، صدر حكم بمعاقبة الفنانة منة شلبى بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيه، في اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

سمية الخشاب أنقذت نفسها بمليون جنيه

قبل قرابة 4 أعوام من الآن، أنقذت الفنانة سمية الخشاب نفسها من قضاء ٣ سنوات خلف القضبان بعد إصدارها شيك بدون رصيد للفنان أحمد سعد، حيث قضت محكمة جنح الدقي، بحبسها غيابيًا لمدة 3 سنوات، فى اتهامها بجنحة تحرير شيك بدون رصيد، في الدعوى التي أقامها مطلقها الفنان أحمد سعد، وشمل الحكم إلزام الفنانة بدفع كفالة 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وهى القضية المقيدة 17590 لسنة 2019

وبعد تقديم معارضة قررت محكمة جنح الدقى قبول المعارضة المقدمة من جانبها، وانقضاء الدعوى ضدها بالتصالح بتسليم وكيل أحمد سعد شيك مصرفي مقبول الدفع بمبلغ مليون جنيه، مما دعا المحكمه إلى إلغاء الحكم الصادر بحبسها لمدة 3 أعوام في جنحة شيك بدون رصيد.