كارت الخدمات المتكاملة.. خطوات التسجيل ورابط الاستعلام عن البطاقة

كارت الخدمات المتكاملة الذكي تم إصداره من قبل وزارة التضامن الاجتماعي بهدف تقديم حزمة من الخدمات المتنوعة والمميزات لذوي الإعاقة، تهدف إلى تحسين مستوى معيشتهم ودمجهم في المجتمع.

موقع وزارة التضامن الاجتماعي تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة

تتمثل خطوات التسجيل في بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة في مصر في كالتالي:

تسجيل دخول موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار "تسجيل ذوي الإعاقة".

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، تشمل:

الاسم الرباعي.

الرقم القومي.

تاريخ الميلاد.

العنوان.

رقم الهاتف.

البريد الإلكتروني.

تحميل المستندات المطلوبة، تشمل:

صورة من بطاقة الرقم القومي.

شهادة إعاقة حديثة.

صورة من آخر شهادة دراسية.

4 صور شخصية حديثة.

مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

إرسال الطلب.

الحصول على رقم طلب.

رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يمكنك الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1. الوصول إلى موقع الاستعلام:

اضغط على رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

2. إدخال البيانات المطلوبة:

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

أدخل رقم هاتفك المحمول.

اضغط على "بحث".

3. عرض حالة الطلب:

ستظهر لك حالة طلبك على الشاشة.

إذا كانت البطاقة جاهزة، يمكنك استلامها من أقرب مكتب وزارة التضامن الاجتماعي.

يجب التأكد من صحة البيانات المدخلة.

في حالة وجود أي مشكلة، يمكن التواصل مع الرقم الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي 15044.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة في مصر

يقدم كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة في مصر العديد من المميزات التي تُحسّن من مستوى معيشتهم وتُساعدهم على الاندماج في المجتمع، وتشمل هذه المميزات ما يلي:

1. المساعدات المالية:

الحصول على معاش شهري .

إعفاء من الضرائب .

2. الرعاية الصحية:

العلاج الطبي المجاني: يتيح الكارت تلقي العلاج الطبي مجانًا في مستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الطبية.

تأمين صحي: يحصل حامل الكارت على تأمين صحي يغطي تكاليف العلاج في المستشفيات والعيادات الخاصة.

3. التعليم:

التعليم المجاني: يضمن حصول ذوي الإعاقة على تعليم مجاني في جميع المراحل التعليمية.

الدروس الخصوصية: يحصل الطلاب ذوي الإعاقة على دعم مالي لتلقي الدروس الخصوصية.

4. التوظيف:

التعيين بنسبة 5%: تُخصص الحكومة المصرية نسبة 5% من الوظائف العامة لذوي الإعاقة.

المشروعات الصغيرة: تُقدم الحكومة قروضًا لذوي الإعاقة لبدء مشروعاتهم الصغيرة.

5. المواصلات:

تخفيضات على تذاكر المواصلات العامة: يحصل حامل الكارت على تخفيضات على تذاكر المواصلات العامة، مثل مترو الأنفاق والحافلات.

مركبات مخصصة: تُخصص الحكومة مركبات لذوي الإعاقة لنقلهم في المدن.

6. النشاط الرياضي والثقافي:

المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية مجانًا: يتيح الكارت المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية التي تقام في مراكز الشباب والأندية الرياضية مجانًا.

7. الرعاية الاجتماعية:

خدمات الرعاية الاجتماعية: يقدم الكارت خدمات الرعاية الاجتماعية لذوي الإعاقة وأسرهم، مثل خدمات الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي.