بالرقم القومي.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين

يبحث الكثير من ذوي الهمم حول الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين والكشف الطبي.. ومميزات كارت الخدمات المتكاملة يرصدها “الدستور” في النقاط التالية:

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين 2024

من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي: https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx الدخول إلى قسم "خدمات ذوي الإعاقة". تحديد خيار "البحث عن بطاقة الخدمات المتكاملة". إدخال الرقم القومي للشخص المعاق. الضغط على زر "بحث". ستظهر لك حالة بطاقة الخدمات المتكاملة.

من خلال الاتصال برقم الخط الساخن: يمكنك الاتصال بالرقم الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي 1444، واتباع التعليمات للوصول إلى قسم خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم إدخال الرقم القومي للشخص المعاق للحصول على معلومات حول بطاقة الخدمات المتكاملة.

من خلال زيارة أحد مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي: يمكنك أيضًا زيارة أحد مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي في منطقتك، والاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الموظف المختص.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين:

طرق الاستعلام:

من خلال الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة: http://pod.mohp.gov.eg/Inquery.aspx اختيار "الكشف الطبي لطالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة". الضغط على "استعلام". إدخال الرقم القومي للشخص المعاق. الضغط على "بحث". ستظهر لك نتيجة الكشف الطبي.

من خلال الاتصال بخدمة العملاء: يمكنك الاتصال بمركز خدمة العملاء الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية للحصول على معلومات حول نتيجة الكشف الطبي.

من خلال زيارة أحد مكاتب المجالس الطبية المتخصصة: يمكنك أيضًا زيارة أحد مكاتب المجالس الطبية المتخصصة في منطقتك، والاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي من خلال الموظف المختص.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم في مصر (2024):

يقدم كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم العديد من المميزات التي تسهل حياتهم وتساعدهم على دمجهم في المجتمع. تشمل بعض أهم هذه المميزات ما يلي:

1. الجمع بين معاشين:

يسمح الكارت لذوي الهمم الذين يتقاضون معاشين (مثل معاش التأمين الاجتماعي ومعاش الإعاقة) بالجمع بينهما.

2. التعيين بنسبة 5%:

يحق لحاملي الكارت التقدم لوظائف في القطاعين العام والخاص بنسبة 5% من إجمالي الوظائف الشاغرة.

3. الإعفاء من الضرائب:

يُعفى حاملو الكارت من بعض الضرائب، مثل ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة على بعض السلع والخدمات.

4. خصومات على اشتراكات مراكز الشباب:

يحصل حاملو الكارت على خصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية.

5. الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات:

يُعفى حاملو الكارت من الرسوم الجمركية على استيراد سيارة واحدة مُجهزة لتناسب إعاقتهم.

6. التعيين في بيوت الشباب:

يحق لحاملي الكارت التقدم للتعيين في بيوت الشباب بنسبة 10% من الوظائف الشاغرة.

7. الإعفاء من رسوم المعاهد والكليات الأزهرية:

يُعفى حاملو الكارت من رسوم المعاهد والكليات الأزهرية.

8. خصومات على وسائل النقل والمواصلات:

يحصل حاملو الكارت على خصومات على تذاكر السفر في وسائل النقل العام، مثل المترو والحافلات والقطارات.

9. الدخول المجاني للمناطق الأثرية والمتاحف:

يدخل حاملو الكارت مجانًا إلى جميع المناطق الأثرية والمتاحف في مصر.

10. الكشف الطبي المجاني:

يحصل حاملو الكارت على الكشف الطبي المجاني بشكل دوري في المستشفيات الحكومية.

11. الإعفاء من رسوم الكهرباء والمياه:

يُعفى حاملو الكارت من جزء من رسوم الكهرباء والمياه.

12. الحصول على سكن حكومي:

يحق لحاملي الكارت التقدم للحصول على سكن حكومي مناسب.

13. الدمج في المدارس والجامعات:

يحق لأبناء حاملي الكارت الدمج في المدارس والجامعات الحكومية.

14. الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية:

يُعفى حاملو الكارت من الرسوم الجمركية على استيراد الأجهزة التعويضية.

15. خصومات على السلع والخدمات:

يحصل حاملو الكارت على خصومات على العديد من السلع والخدمات المقدمة من بعض الشركات والمحلات التجارية.