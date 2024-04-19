رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي 2024.. زادت خلال الساعات القليلة الماضية معدلات البحث من ملايين المواطنين الراغبين في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة للتمتع بالعديد من الخدمات والتيسيرات المقدمة من الحكومة لأصحاب الإعاقة الحركية والسمعية والأمراض المزمنة، مع تحديد مواعيد الكشف الطبي من خلال المجتالاس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

كما أعلنت وزارة التضامن الإجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج، بعد الإرتفاع الملحوظ فى معدلات البحث عبر الشبكة العنكبوتسية ومواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك"، عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي، وأيضا كافة الخطوات اللازمة للحصول على التيسيرات والخدمات المتنوعة ومنها الحصول على سيارة حديثة بكافة الكماليات معفاة من جميع الرسوم والضرائب والجمارك وقيمة النولون.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم

كذلك، وفرت وزارة الصحة والسكان المصرية عبر الموقع الرسمي للمجالس الطبية المتخصصة، رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وأيضا خطوات ومواعيد الكشف الطبي لجميع ذوي الإعاقة المتقدمين.

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وأيضا، تم إتاحة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال حملة “هنوصلك” بطريقة أسرع، وذلك بهدف الوصول إلى جميع المستحقين بمختلف نواحي جمهورية مصر العربية، وبهدف الحصول على جميع الخدمات المتاحة من خلال كارت الخدمات ومنها العلاج مجانا في المستشفيات العامة ونسبة خفض كبيرة على أسعار تذاكر المترو والمواصلات العامة، وأيضا إمكانية الدمج في مدارس وجامعات ومعاهد حكومية متعددة مع الإعفاء من كافة المصروفات الدراسية.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم

في السياق، تستعرض “الدستور” كافة خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي لعام 2024 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمى للمجالس الطبية المتخصصة، وذلك كالآتي:

1_ الولوج عبر الموقع الإلكترونى الرسمي لوزارة التضامن للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

2_ اضغط على ايقونة الاستعلام عن كارت الخدمات.

3_ تسجديل الرقم القومى للشخص المستفيد بكارت الخدمات.

4_ الضغط على أيقونة بحث شامل.

5_ ظهور نتيجة الاستعلام عن كارت الخدمات على شاشة البحث.

6_ تحديد موعد حجز الككشف الطبى فى حالة قبول الطلب المقدم.

7_ الذهاب إلى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له لإستكمال الإجراءات.

في الختام، تقدم الدولة العديد من الخدمات لذوي الاحتياجات وأصحاب الأمراض المزمنة من خلال الحصول على كارت الخدمات المتكاملة.