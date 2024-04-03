يبحث عدد كبير من المواطنين المستفادين من كارت الخدمات المتكاملة عبر محرك البحث جوجل عن كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وهو كارت أتاحته وزار التضامن الاجتماعي تسهيلًا على المواطينن غير القادرين وفي إطار ميكنة الخدمات والهيئات الحكومية ورؤية مصر 3030، ويمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 بعدة طرق مختلفة وهي الرقم القومي والخط الساخن وتطبيق المعاقين ونوضح كافة الطرق في السطور التالية:



وجاءت طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بالرقم القومي:

ويمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال اتباع الطريقة التالية:

- ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي

https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineLastRequest

-اضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".

-اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

-أدخل الرقم القومي الخاص بك.

-اضغط على "بحث" ستظهر لك النتيجة.

من خلال تطبيق "معاقين" على الهاتف المحمول:

قم بتحميل تطبيق "معاقين" من متجر التطبيقات.

افتح التطبيق وقم بإنشاء حساب.

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي:

قم بالاتصال بالرقم 1444 من أي هاتف محمول أو أرضي.

اختر "خدمات ذوي الإعاقة".

اختر "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

أدخل الرقم القومي الخاص بك

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة:

وضعت الدولة عدة شروط لضمان حصول المستحقين على كارت الخدمات المتكاملة وتشمل:

أن يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أن يكون مصري الجنسية.

أن يكون مقيمًا في مصر.

أن لا يتجاوز عمره 60 عامًا.

أن لا يكون له أي دخل ثابت.

مستحق كارت الخدمات المتكاملة 2024

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مستحقوا كارت الخدمات المتكاملة 2024 للحصول على كافة الخدمات التي يكفلها لهم القانون المصري وهم كما يلي:-

أولا: الإعاقة الشديدة وهى التي تؤدي إلى فقدان الإنسانية لاستقلاليته في الحركة أو التواصل أو العناية بذاته.

ثانيًا: الإعاقة المتوسطة وهى التي تؤدي إلى صعوبة في الحركة أو التواصل أو العناية بالذات وتشمل ما يلي:-

الإعاقة البصرية مثل فقدان البصر أو ضغف البصر الشديد.

الإعاقات السمعية مثل فقدان السمع أو ضعف السمع الشديد.

الإعاقات الذهنية مثل التخلف العقلي أو صعوبة التعلم.

الإعاقة الحركية مثل الشلل أو ضمور العضلات.

الإعاقة المزدوجة أو المتعددة هى الأعاقة التي يعاني منها الشخص من أكثر نوع من الإعاقة.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2024:

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن أهم مميزات الكارت وهي أنه يحق للمستفيد الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.

كما أن المستفيد من الكارت له حق التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية: يوفر كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المناسبة لاحتياجاتهم، مثل توفير أدوات ووسائل تعليمية مساعدة، وتوفير مترجمين للغة الإشارة، وتوفير مرافقين ذوي خبرة في التعامل مع ذوي الإعاقة.