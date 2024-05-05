قتلناه وألقينا جثته في مصرف مائي: كيف كشف الأمن لغز قتيل القليوبية

إحنا قتلناه وألقينا جثته في الترعة، بهذا الكلمان بدأ متهمين بقتل مواطن في مركز القناطر الخيرية اعترافاتهما، أمام جهات التحقيق والتي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشف المتهمين بقتل مواطن أمام جهات التحقيق، أن مشادة كلامية قد حدثت بينهم نتيجة خلافات بينهما وبين المجني عليه، وتطور الأمور إلى مشادة كلامية.

“ساعة شيطان يا باشا”.. هكذا بدأ المتهمين حديثهما، أمام جهات التحقيق قائلين بعد أن اشتدت الخلاف بيننا وبين المجني عليه، قمنا بضرب المتهم بسلاح أبيض وسددنا له عدة طعنات أودت بحياته، وبعد ذلك ألقينا جثته في أحد المصارف المائية وهربنا من مكان الحادث على الفور.

كانت مباحث القليوبية قد كشفت لغز العثور على جثة عامل بإحدى المصارف المائية بدائرة المركز وبها طعنات متفرقة، ونجحت في ضبط مرتكبي الواقعة وأقرا بارتكاب الحادث.