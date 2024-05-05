الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"المعلمة بتخطط واحنا ننفذ": اعترافات عصابة سرقة التوكتوك بالإكراه في دكرنس

سرقة التوكتوك بالإكراه
سرقة التوكتوك بالإكراه - أرشيفية

المعلمة هي من تخطط ونحن قمنا بتنفيذ جريمة  سرقة التوكتوك بالإكراه بعد أن تعدينا على الضحية وشرعنا في قتله، اعترافات تفصيلية أدلى بها منفذو جريمة سرقة توكتوزك بالإكراه من مواطن في الدقهلية.

وكشف المتهمون أن ربة المنزل التي تدير تشكيلعم العصابي هي من تقوم باستدراج الضحايا، عن طريق إدعاء توصيلها لصاحب التوكتوك بتوصيلها إلى أحد الأماكن.

وأضاف المتهمان أنهما كانا ينتظران المتهمة والضحية في أحد الأماكن وفور أن وصلا إلى مكان متفق عليه، خرجا فجأة وبحوزتهما أسلحة بيضاء وقاما بإيقاف مركبة التوكتوك.

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وتابع المتهمون: المجني عليه حاول أن يقاومنا ولكننا قمنا بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض ودفعناه إلى ترعة كانت قريبة من مكان الحادث، وقمنا بالاستيلاء على التوكتوك وهربنا من مكان الواقعة.

وقد أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في الحادث.

التوكتوك عصابة دكرنس سرقة توكتوك بالإكراه مباحث دكرنس مباحث الدقهلية

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