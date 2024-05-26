وزير البترول: تخفيف أحمال الكهرباء لن يزيد عن ساعتين يوميًا (فيديو)

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة تعمل على تخفيف أحمال الكهرباء في مصر بهدف تحسين الخدمات وتقديم أفضل تجربة للمواطنين، موضحًا أن التخفيف المخطط له لن يتجاوز ساعتين يوميًا.

وأشار الملا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة cbc، إلى أن هناك تحديات تواجه جهود تحسين الكهرباء، وأن الحكومة ستحدد الجدول الزمني لتنفيذ هذا التخفيف، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول مستدامة للقطع المتكررة في التيار الكهربائي، مع التركيز على تحسين الاقتصاد المصري وزيادة تدفقات العملة الأجنبية.

وفي ختام حديثه، أعرب عن التفاؤل بتحسن سعر الصرف والاستثمار المباشر، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بجد لسد الفجوة في الكهرباء والمحروقات.