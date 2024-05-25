السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قصواء الخلالى: الداخل الإسرائيلى يتجه نحو الانزلاق إلى الحفرة (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الشارع الإسرائيلي يشهد إضرابًا كبيرًا ومنحنى خطيرًا يتسع أمامه، كما أن المظاهرات تندلع في الداخل احتجاجًا على سياسة القادة، وهذا المنحنى يُعَدُّ إيجابيًا بالنسبة لنا.

وأشارت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي، إلى وجود فراغ في التسلسل الإداري والعسكري في حكومة نتنياهو، مؤكدة أن بوادر أزمات ستعصف بالمؤسسة العسكرية.

وأوضحت أن الداخل الإسرائيلي يتجه نحو الانزلاق إلى الحفرة، حيث يعمل نتنياهو على تقوية نفسه ودعم انهيار الجيش الإسرائيلي بشكل حصري، مؤكدة دعمها للمقاومة، التي تمتلك قدرة على ملاحقة الخسائر من جانب الجيش الإسرائيلي الصهيوني، حيث تمثل المقاومة حائطًا صدٍ أمام ضرباتهم، واستطاعت أن تفاجئهم وتحبط أهدافهم.

وفي ختام تصريحاتها، أكدت "الخلالي" على أهمية دور مصر في الحفاظ على القضية الفلسطينية، مشددة على رفض التهجير القسري للفلسطينيين.

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