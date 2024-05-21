الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قصواء الخلالى ترد على ادعاءات معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط بواشنطن (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي أن موقفها الداعم للقضية الفلسطينية هو موقف مشروع ولا يُعد جريمة، وجاء ذلك ردًا على التحليلات التي نشرها معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط في واشنطن، والتي اعتبرتها الخلالي خالية من الحيادية وغريبة.

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC"، أنها تعرضت للعديد من الانتقادات والشتائم بعد أن تم تداول تصريحاتها عبر منصات متعددة، مشيرة إلى أن هناك مطالبات بمنعها من التعبير عن آرائها، وأوضحت أنها ترفض الصهيونية وتعتبرها حركة احتلال ترتكب جرائم ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنه من المستحيل أن يكن المصريون أي مودة للمحتل الإسرائيلي.

واختتمت "الخلالي" حديثها بالتأكيد على أن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني هو واجب، وأن التعليقات الأمريكية التي تلقتها تعبر عن قمة الغرابة وعدم الفهم للقضية الفلسطينية.

واشنطن معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط في المساء مع قصواء الصهيونية احتلال الشعب الفلسطيني قصواء الخلالي إعلام الشرق الأوسط الشرق الأوسط

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