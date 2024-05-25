حصاد قمح توشكى.. جزء جديد من الاختيار

حدث مهم شهدته مصر-الجمهورية الجديدة - تحديدًا من جنة توشكى، افتتاحات رئاسية بمثابة جزء جديد من الاختيار، تنمية بعد سنوات القضاء على الإرهاب.

صباح اليوم، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الأولى من مشروع توشكى الزراعي العملاق، أحد أهم المشروعات القومية الهادفة لزيادة الرقعة الزراعية في مصر واستصلاح الأراضي الصحراوية، بما يساهم في توفير احتياجات البلاد من الغذاء وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

رؤية طموحة

توشكى، مشروع تنموي يجسد رؤية طموحة وذكية تهدف لخلق جنة خضراء وسط الصحاري المصرية، وتحقق الأمن الغذائي لأرضنا المحروسة.

وتبلغ مساحة المشروع الإجمالية مليون فدان، ومن المستهدف أن يساهم في زراعة العديد من المحاصيل الاستراتيجية.

توشكى كانت الخطوة الأهم في افتتاحات اليوم، هذه المرحلة زراعة 500 ألف فدان، وستساهم في زيادة الإنتاج الزراعي المحلي بنسبة 20%.

أكد الرئيس السيسي في كلمته خلال افتتاح المشروع، على أهمية توشكى في تحقيق الأمن الغذائي لمصر، وأشار إلى أن المشروع سيساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة في الصحراء.

توشكى، المشروع الوطني الرائد، نموذج رائع للتنمية المستدامة، فهو يجمع بين الاستفادة من الموارد الطبيعية وخلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ختاما، فالمشروع القومي الوطني، يؤكد إرادة المصريين الصلبة في تحقيق الأمن الغذائي لأرض الكنانة في أوقات عالمية صعبة، بل غاية في الصعوبة.