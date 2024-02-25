التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر في مستقبل الوطن

التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، تعبيرآمنت به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وطبقته في أعمالها التي استهدفت بها أطفالنا، وقررت غرس معاني الوطنية والانتماء فيهم، وقدمت لهم أعمالًا هدفها الأول هو بناء شخصية وطنية على علم ودراية ووعي بتاريخهم المصري العريق، ومستمرة في البناء والاستثمار فيهم وخلق إيمان راسخ بمستقبل باهر جذوره ثابتة في أرضه وتاريخه.



في رمضان 2024، قررت الشركة المتحدة إنتاج الجزء الثالث من مسلسل الأطفال يحيي وكنوز، بعد نجاح جزئيه العامين الماضيين، وتعلق الأطفال به، صناع العمل قرروا تكرار التجربة في إطار تاريخي جذاب عن الحضارة المصرية القديمة.



أحداث يحيي وكنوز 3، تدور حول حضارتنا المصرية القديمة في حكايات جديدة، وربط ماضينا بحاضرنا، وفي البرومو الذي أذاعته قنوات المتحدة سيناقش الجزء الثالث من المسلسل فكرة سرقة الهوية المصرية، والآثار القديمة.



اللافت في البرومو جملة قالها “يحيي” بطل العمل، قال فيها: “أكيد مش هروح العالم القديم وأسرق آثار وأبيعها.. أنا مش حرامي”، وفي جزء آخر من البرومو جاءت جملة: الحرب في زمانهم مبقتش حرب سلاح، الحرب حرب عقول، ومين اللي يقدر يسيطر على عقل التاني"، وهو كلام مبسط موجه للأطفال يعبر عن إيمان الدولة المصرية بأهمية الوعي للصغار والكبار، جميعنا لابد أن يكون واعيًا بما هو قادم، وحربنا التي لا مفر من الانتصار فيها.



المسلسل الكرتوني الذي أُذيع منه موسمين يناقش فكرة مهمة للأجيال القادمة وهى تأثير الحروب الفكرية، والتي هى أشرس من حروب الأسلحة.



يحيي وكنوز 3 سيقدم للأطفال وجبة تاريخية متميزة تربطهم بتاريخهم العريق كما جاء في برومو العمل على لسان أهل الشر: “ إحباط أي شيء يخلي الجيل ده يرتبط بماضيه وهويته، مهما كان الثمن”، هنا تعمل الشركة المتحدة وصناع العمل على تربية النشء بشكل سليم، وغرس قيم الوطنية بداخلهم، نحن نربي أطفالنا على حب الوطن وعشق ترابه وعدم التفريط فيه مهما كلفنا الأمر، فمصر هى أرضنا التي نقدم من أجلها الغالي والنفيس.