بعد تعطل الموقع الرسمي.. طريقة معرفة نتيجة اللوتري 2024

تشوق العديد من المصريين لمعرفة نتائج برنامج الهجرة العشوائية الأمريكية "اللوتري" لعام 2024، والتي تتيح فرصة ذهبية للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.

مواعيد إعلان نتيجة اللوتري 2024

تم الإعلان عن نتائج قرعة اللوتري اليوم 4 مايو/ أيار، ويمكن للمتقدمين التحقق من نتائجهم في أي وقت خلال هذه الفترة.

طرق معرفة نتيجة اللوتري 2024

1. الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية:

الطريقة الرسمية والموثوقة لمعرفة نتائج اللوتري هي من خلال موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

يمكنك الوصول إلى الموقع عبر الرابط التالي

على الموقع، ستجد زرًا لـ "التحقق من الحالة".

اضغط على هذا الزر، ثم أدخل رقم تأكيد التسجيل الخاص بك، واسمك، وتاريخ ميلادك، والرمز الموجود في الصورة.

سيعرض الموقع بعد ذلك نتيجة طلبك.



2. مواقع إلكترونية موثوقة:

تنشر العديد من المواقع الإلكترونية الموثوقة، مثل "بوابة مصر" و"أخبار اليوم"، نتائج اللوتري فور إعلانها.

يمكنك البحث عن "نتائج اللوتري 2024" على Google للعثور على هذه المواقع.

تأكد من التحقق من صحة المعلومات قبل الاعتماد عليها.

3. مكاتب الهجرة:

يمكنك أيضًا التواصل مع مكاتب الهجرة المعتمدة في مصر لمعرفة نتائجك.

ستحتاج إلى تقديم رقم تأكيد التسجيل الخاص بك ووثائق أخرى.



الطريقة الوحيدة الرسمية لمعرفة نتائج اللوتري هي من خلال موقع وزارة الخارجية الأمريكية، ويجب الاحتفاظ احتفظ برقم تأكيد التسجيل الخاص بك في مكان آمن، ويجب عدم مشاركة رقم تأكيد التسجيل الخاص بك مع أي شخص.

ويجب التحقق من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك بانتظام من أجل أي تحديثات من وزارة الخارجية الأمريكية.

ما هي اللوتري؟



برنامج تأشيرة هجرة التنوع (DV)، يُعرف أيضًا باسم "اللوتري الأمريكي" أو "الهجرة العشوائية"، هو برنامج سنوي تديره وزارة الخارجية الأمريكية يمنح ما يصل إلى 55،000 تأشيرة هجرة للمواطنين من الدول التي لديها معدلات هجرة منخفضة إلى الولايات المتحدة.

يهدف البرنامج إلى تنويع سكان الولايات المتحدة من خلال جذب أشخاص من مختلف أنحاء العالم. والمشاركة في اللوتري مجانية، ويفتح التقديم عادةً في شهر أكتوبر من كل عام.

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