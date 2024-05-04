رابط نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 .. وموعد إعلان أسماء الفائزين

رابط نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 محور اهتمام الملايين من المصريين الراغبين في السفر إلى الولايرات المتحدة الأمريكية والحصول على الإقامة من خلال نظام القرعة العلنية التي تجريها وزارة الخارجية الإمريكية حيث تعد فرصة حقيقة لألاف الشباب الباحثين عن فرصة عمل أو استكمال دراستهم في أحد الجامعات الأمريكية.

رابط نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

تفعل خلال الساعات المقبلة رابط نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) لمعرفة نتائج طلبات اللوتري التي تقدم بها مئات الألاف من الشباب المصريين والتي ستجرى مساء اليوم وذلك بنظام القرعة العلنية حيث يتم منح الفائزين تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات ويمكن بعدها الحصول على الجنسية الأمريكية.

يتم التقديم للهجرة العشوائية اللوتري الأمريكي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام وذلك لسكن الدول العربية حيث يتم التقديم بشكل إلكتروني عبر الموقع وفقا للشروط المعلن عنها والأوراق المطلوبة الوارد ذكرها في بيان وزارة الخارجية الأمريكية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في اللوتري الأمريكي 2024

يمكن تقديم الأوراق اللازمة للتقديم في اللوتري الأمريكي 2024 والتي تتلخص فيما يلي:-

عدد 2 صورة من جواز السفر.

نسخة من شهادة الميلاد المميكنة.

النموذج I-693 تقرير الفحص الطبي وسجل التطعيم.

نسخة من صفحة جواز السفر مع تأشيرة غير المهاجرين (إن وجدت).

نسخة من صفحة جواز السفر مع القبول (الدخول) أو الختم الإفراج المشروط (إن وجد).

النموذج I-94 سجل الوصول / المغادرة.

نسخ مصدقة من سجلات المحكمة (إذا تم القبض على الفرد).

نسخة من خطاب اختيار مقدمة الطلب الرئيسي ليانصيب تأشيرة التنوع DOS.

نسخة من الإيصال من DOS الرسوم معالجة يانصيب تأشيرة التنوع.

النموذج I-601 طلب التنازل عن اسباب عدم المقبولية (إن أمكن).

الرسوم المطبقة.

موعد إعلان نتيجة قرعة اللوتري 2024

تجرى القرعة العلنية التي تجريها وزارة الخارجية الإمريكية اللوتري 2024 للدول العربية مساء اليوم السبت الموافق 4 مايو 2024 في تمام الساعة السابعة مساءا والبالغ عددهم لأكثر من 55 ألف تأشيرة.

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