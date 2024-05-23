آخر تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون.. قصر العائلة الملكية يفجر مفاجأة

لا تزال الأميرة كيت ميدلتون أميرة ويلز تتعافى وسط تشخيص وعلاج السرطان، حسبما قال أحد كبار مساعدي القصر لشبكة بي بي سي البريطانية.

وفي حديثها عن الموعد الذي ستعود فيه أميرة ويلز، إلى واجباتها الملكية، قالت المساعدة: “ستعود إلى العمل عندما تحصل على الضوء الأخضر من أطبائها”، مشيرة إلى أنها بحاجة إلى المساحة والخصوصية الخاصة بها للتعافي الآن.

ولم تظهر الأميرة علنًا كثيرًا منذ أن خضعت لعملية جراحية في البطن في يناير الماضي، وتم تشخيص إصابتها بالسرطان لاحقًا، وهو ما أعلنته في مارس الماضي.

آخر التحديثات بشأن تعافيها

آخر التحديثات بشأن تعافيها جاء من زوجها الأمير ويليام، خلال زيارة لمستشفى سانت ماري المجتمعي في المملكة المتحدة في وقت سابق من شهر مايو، عندما تحدث مع مدير المستشفى عن زوجته.

وقالت تريسي سميث، مديرة المستشفى، للصحفيين، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس: "سألت ويليام عن زوجته كيت، فقال: إنها في صحة جيدة، شكرًا".

لا يعلق ويليام كثيرًا على حالة زوجته منذ أن أعلنت في أواخر مارس عن تشخيص إصابتها بالسرطان، حيث ظلت بعيدة عن أعين الجمهور إلى حد كبير منذ ذلك الحين.

تشخيص كيت ميدلتون بالسرطان

قالت أميرة ويلز إنها كانت في المراحل الأولى من العلاج الكيميائي الوقائي بعد تشخيص إصابتها بالسرطان، حسبما أعلنت في 22 مارس 2024، في بيان بالفيديو، ولم تحدد نوع السرطان.

جاء التشخيص بعد أن خضعت كيت لعملية جراحية كبرى في البطن في يناير الماضي. وقالت في الفيديو: "في ذلك الوقت، كان يُعتقد أن حالتي غير سرطانية، وكانت الجراحة ناجحة، ومع ذلك، أظهرت الاختبارات بعد العملية وجود السرطان.

كان فيديو كيت بمثابة أول عنوان لها منذ جراحة البطن، وأضافت من خلاله أن خبر تشخيص إصابتها بالسرطان جاء بمثابة "صدمة كبيرة"، مشيرة إلى أنها وويليام كانا يهدفان إلى إدارة هذا الأمر بشكل خاص من أجل عائلتنا الشابة.

وتابعت في الفيديو: "وكما يمكنك أن تتخيل، فقد استغرق هذا وقتًا. لقد استغرق الأمر مني بعض الوقت للتعافي من عملية جراحية كبرى من أجل بدء علاجي، ولكن الأهم من ذلك هو أننا استغرقنا وقتًا لشرح كل شيء لجورج وشارلوت ولويس بطريقة مناسبة لهم، ولطمأنتهم بأنني سأكون على ما يرام".

وأكدت الأميرة للمشاهدين في الفيديو أنها بخير وتزداد قوة كل يوم، كما طلبت أيضًا "الوقت والمكان والخصوصية" أثناء خضوعها للعلاج وقالت إنها تركز على "التعافي الكامل".