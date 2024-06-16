نجت بأعجوبة من الموت.. ماذا حدث مع رشا العدل؟

ظهر اسم رشا العدل ابنة الفنان الراحل سامي العدل والفنانة نادية شكري، بصورة واسعة خلال الساعات القليلة الماضية عبر محركات البحث وعلى وسائل التواصل الاجتماعين بعد إعلانها عن تعرضها لأزمة صحية شديدة أدت إلى دخولها المستشفى، وهي إصابتها بجلطة في جدار القلب، وانسداد كامل في الشريان التاجي الأيمن.

مرض رشا العدل

ونشرت رشا العدل منشورًا على صفحتها الشخصية عبر فيسبوك مرفقًا بتقرير طبي مع تعليق: "يوم الخميس صحيت بألم فظيع في صدرى ذراعي واحساس بالشلل فعليا وشبه قاطعة نفس وفجأة جالي هبوط".

أضافت رشا العدل، “أن الأطباء أخبروها بتعرضها إلى جلطة مكتملة في جدار القلب، وانسداد كامل في الشريان التاجي الأيمن”، موضحة أنه تم إبلاغ والدتها وابنتها أنها ستموت في خلال ساعة، ولكن كتب عمر جديد لها، والشريان التاجي فتح بنسبة 1%، وهذا كان السبب في أنها على قيد الحياة حتى الآن.

واستطرت رشا العدل، أنها مؤخرًا تعرضت لضغوطات كثيرة صعبة ومؤلمة، أبرزها كان وفاة شقيقها الأصغر، وغربتها في دبي، بالإضافة إلى خسارة عملها ومشاكل عائلية وشخصية أدت إلى الإصابة باكتئاب حاد للغاية.

وحرصت رشا العدل على توجيه الشكر لكل عائلاتها وأصدقائها بعد نجاتها من الموت بأعجوبة بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة أدت إلى انسداد الشريان التاجي وهبوط وإحساس بالشلل، كما وجهت الشكر للدكتور أشرف ذكي، نقيب الممثلين.

وعلق عدد من نجوم الفن على منشور رشا العدل منهم الفنان إيهاب فهمي قائلًا: “ألف حمد لله على سلامتك ياحبيبتى والحمد لله على كل شيء”، كما علق الفنان سامح حسين: "ألف حمد الله على سلامتك يا رشا ربنا يحفظك يارب"، حيث جاءت معظم التعليقات بالدعوات لها بالشفاء العاجل.