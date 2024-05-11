كيت ميدلتون تكافح السرطان بشجاعة.. آخر تطورات حالة أميرة ويلز الصحية

تصدرت كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام وأميرة ويلز، تريند البحث عبر موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية عقب إعلان آخر تطورات حالتها الصحية، وذلك بعد تشخيص إصابتها بمرض السرطان.

كشفت كيت ميدلتون، في شهر مارس الماضي، في بيان بالفيديو أنها كانت تخضع لعلاج السرطان، الأمر الذي أحدث صدمة في جميع أنحاء المملكة المتحدة والعالم ومع ذلك، صرح الأمير ويليام، وريث العرش الملكي في المملكة المتحدة وزوج ميدلتون، بأنها في حالة جيدة حاليًا أثناء العلاج.

تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

كشف الأمير ويليام، آخر تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون مؤكدًا أنها "في حالة جيدة" بعد تشخيص إصابتها بالسرطان في وقت سابق من هذا العام.

وأدلى أمير ويلز بهذه التصريحات خلال زيارة لمستشفى سانت ماري المجتمعي في جزر سيلي، وعندما سأل أحد الموظفين عن حالة كيت، أجاب ويليام: "إنها في حالة جيدة جدًا، شكرًا لك".

ويذكر، كشفت كيت في مارس أنها كانت تتلقى "علاجًا كيميائيًا وقائيًا" بعد أن اكتشف الأطباء "وجود السرطان" بعد إجراء عملية جراحية في البطن في يناير.

استأنف الأمير ويليام مذكراته المصغرة عن ارتباطات العمل بعد فترة انقطاع أحاطت بإعلان إصابة الأميرة كيت بالسرطان في مارس.

في 22 مارس، أصدرت كيت بيانًا بالفيديو كشفت فيه عن تشخيص إصابتها بالسرطان وعلاجها الكيميائي، وقالت فيه إنها بينما تتطلع للعودة إلى عملها الملكي، فإنها تحتاج إلى "الوقت والمساحة والخصوصية" أثناء استكمال علاجها.

آخر ظهور لـ كيت ميدلتون

شاركت كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام وأميرة ويلز، في أول ظهور لها بعد إعلان إصابتها بالسرطان، صورة لابنها الأمير لويس بمناسبة عيد ميلاده السادس.

وفي تطورات جديدة، أكد أحد الخبراء لموقع "نيويورك بوست"، أن تعافي ميدلتون من السرطان "يسير على ما يرام"، ما يشير إلى أن الظهور العلني للأمير ويليام يلمح إلى عودة الحياة الطبيعية للعائلة المالكة.