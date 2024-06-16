الإفراج عن 4199 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى

أقامت وزارة الداخلية شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بمراكز الإصلاح والتأهيل للنزلاء، وقد شهدت فعاليات الاحتفال بالعيد حضور عدد من رجال الدين المسيحى لمشاركة النزلاء الاحتفال وتقديم التهنئة لهم بما يعبر عن التلاحم والترابط بين فئات الشعب المصرى.

وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل الذين استوفوا شروط العفو الرئاسى بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2024م..

فقد عقد قطاع الحماية المجتمعية لجانًا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (4199) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.. وذلك خلال احتفالية بمقر قاعة الاحتفالات بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.

وأعرب أهالى المفرج عنهم عن سعادتهم البالغة لما لمسوه من تغيير فى سلوكيات أبنائهم وتقدموا بالشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية على منح ذويهم فرصة جديدة للانخراط داخل المجتمع.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

ارتفعت تكبيرات عيد الأضحى المبارك بين جنبات مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث حرصت وزارة الداخلية على إقامة صلوات عيد الأضحى المبارك داخل هذه المراكز، وفقًا لسياسة وزارة الداخلية التي تعتمد على المنظومة العقابية الحديثة والتي ترتكز في أحد محاورها على إقامة الشعائر وإحياء المناسبات الدينية تأكيدًا على معايير حقوق الإنسان.

وقد شهدت صلاة عيد الأضحى داخل مراكزالإصلاح والتأهيل حضور قيادات قطاع الحماية المجتمعية وحضور شيوخ الأزهر، كما قدمت القيادات من الدين المسيحي التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المجيد.

فيما أشاد القمص يوسف فهمي سكرتير اللجنة المجمعية بمراكز الإصلاح والتأهيل، بما تشهده منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدًا أن المشاركة في كافة الاحتفالات والأعياد هي أمر إلهي، والشعب المصري نسيج واحد، وما حدث اليوم أن الدولة المصرية قدمت عيدية كبيرة لآلاف من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الذي حصلوا على العفو وتوجهوا لقضاء العيد مع ذويهم.

وقال الشيخ عبدالقادر شعبان إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، إن إخواننا من الأقباط حرصوا على مشاركتنا الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، مؤكدين أننا اعتدنا الاحتفال مع بعضنا البعض.