الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الظهور الأول منذ إصابتها بالسرطان.. كيف احتفلت كيت ميدلتون بعيد ميلاد ابنها؟

كيت ميدلتون
كيت ميدلتون

شاركت كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام وأميرة ويلز، في أول ظهور لها بعد إعلان إصابتها بالسرطان،  صورة لابنها الأمير لويس بمناسبة عيد ميلاده السادس.

خبير مَلكي يكشف آخر تطورات حالة كيت ميدلتون الصحية | Laha Magazine
كيت ميدلتون فى إحدى الحملات الخيرية

تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

منذ إعلان قصر كنسينغتون في يناير الماضي، إجراء ميدلتون جراحة في البطن دون ذكر تفاصيل، واحتلت أميرة ويلز عناوين الصحف الرئيسية وأصبحت محور اهتمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تطورات جديدة، أكد أحد الخبراء لموقع "نيويورك بوست"، أن تعافي ميدلتون من السرطان "يسير على ما يرام"، ما يشير إلى أن الظهور العلني للأمير ويليام يلمح إلى عودة الحياة الطبيعية للعائلة المالكة.

من الملكة إليزابيث إلى كيت ميدلتون.. أسرار اختيار المجوهرات الشخصية في العائلة المالكة البريطانية
كيت ميدلتون فى حفل رسمي

غياب كيت ميدلتون

ومنذ الإعلان عن مرضها، لم تظهر "ميدلتون" بشكل علني ولم تدل بأي تصريحات حول تطورات حالتها الصحية.

ولكن في مقطع الفيديو الأخير، كشفت أميرة ويلز عن تفاصيل مرضها، وفي الوقت نفسه، عاد الأمير ويليام إلى وسائل التواصل الاجتماعي بعد غياب، حيث قام بتسليط الضوء على العمل الخيري والبيئي في جنوب غرب لندن.

وأعلنت "ميدلتون" عن خوضها معركة مع مرض السرطان، وأنها في المراحل الأولى من العلاج الكيميائي بعد إجراء جراحة ناجحة في يناير. 

وختمت بطلب الخصوصية والصبر من الجمهور، مؤكدة أنها ترغب في التركيز على علاجها وتعافيها.

شقيقة كيت ميدلتون تكشف سرًا عائليًا تحتفظ به أميرة ويلز | Laha Magazine
كيت ميدلتون مع إحدى صديقاتها

"ميدلتون" تكشف كواليس معاناتها مع السرطان

في مقطع الفيديو العاطفي، بدأت كيت ميدلتون بالشكر للجميع على رسائل الدعم الرائعة التي أرسلوها وسط تعافيها، خلال ما وصفته بأنه "شهران صعبان للغاية على عائلتنا بأكملها"، ومن ثم، كشفت عن إصابتها بالسرطان، وهو ما جاء بمفاجأة كبيرة للجمهور الذي كان يتابع تطورات حالتها الصحية بقلق.

وتضمن الفيديو رسالة من أميرة ويلز للجمهور، طالبةً بالخصوصية والصبر خلال فترة علاجها وتعافيها، ومؤكدةً على التفاؤل والإيمان بالتغلب على التحديات.

عودة الأمير ويليام إلى وسائل التواصل بعد فترة من الغياب

بعد غياب لافت، عاد الأمير ويليام إلى وسائل التواصل الاجتماعي بمنشورات تعبيرية عن شكره للدعم الذي تلقاه وعن حماسه لمتابعة أحداث فريقه المفضل في كرة القدم. هذه العودة تأتي بعد فترة من الغياب، وتعكس استعداده للعودة إلى حياته العامة بعد الفترة الصعبة التي مرت بها أسرته.

ويليام أميرة ويلز الأمير لويس كيت ميدلتون غياب كيت ميدلتون الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

مواد متعلقة

عاجل| بعد اتهامه بخيانة زوجته.. ماذا فعل الأمير ويليام بعد تشخيص "كيت" بالسرطان؟

كيف دعم هارى وميجان الأميرة كيت ميدلتون بعد إصابتها بالسرطان؟

روز هانبرى تخرج عن صمتها حول علاقتها الغرامية مع الأمير ويليام

التاريخ يحكم بالوثائق.. «الدستور» تكشف دور القاهرة فى إرساء السلام بمنطقة الشرق الأوسط

الأمير ويليام يصف الحرب على غزة بـ"المعاناة الإنسانية"

تقارير بريطانية تشير لمحاولة "ميجان" الصلح مع "كيت".. فهل تقبل أميرة ويلز؟

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

سيرة محمد اليمني.. «من سِمعه ساب خلجاته وطار عريان»

الأكثر قراءة

عاجل| مصر تنفى تمامًا أى تداول مع إسرائيل حول اجتياح رفح وتؤكد مجددًا رفضها القاطع له

عاجل| الأهلى يستفسر عن سعر مابولولو.. وعودة ياسر إبراهيم بعد مازيمبى

عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2024 والتسجيل لشهر مايو

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

صور

مهرجان القاهرة الأدبي

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك