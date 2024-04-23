الظهور الأول منذ إصابتها بالسرطان.. كيف احتفلت كيت ميدلتون بعيد ميلاد ابنها؟

شاركت كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام وأميرة ويلز، في أول ظهور لها بعد إعلان إصابتها بالسرطان، صورة لابنها الأمير لويس بمناسبة عيد ميلاده السادس.

كيت ميدلتون فى إحدى الحملات الخيرية

تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

منذ إعلان قصر كنسينغتون في يناير الماضي، إجراء ميدلتون جراحة في البطن دون ذكر تفاصيل، واحتلت أميرة ويلز عناوين الصحف الرئيسية وأصبحت محور اهتمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تطورات جديدة، أكد أحد الخبراء لموقع "نيويورك بوست"، أن تعافي ميدلتون من السرطان "يسير على ما يرام"، ما يشير إلى أن الظهور العلني للأمير ويليام يلمح إلى عودة الحياة الطبيعية للعائلة المالكة.

كيت ميدلتون فى حفل رسمي

غياب كيت ميدلتون

ومنذ الإعلان عن مرضها، لم تظهر "ميدلتون" بشكل علني ولم تدل بأي تصريحات حول تطورات حالتها الصحية.

ولكن في مقطع الفيديو الأخير، كشفت أميرة ويلز عن تفاصيل مرضها، وفي الوقت نفسه، عاد الأمير ويليام إلى وسائل التواصل الاجتماعي بعد غياب، حيث قام بتسليط الضوء على العمل الخيري والبيئي في جنوب غرب لندن.

وأعلنت "ميدلتون" عن خوضها معركة مع مرض السرطان، وأنها في المراحل الأولى من العلاج الكيميائي بعد إجراء جراحة ناجحة في يناير.

وختمت بطلب الخصوصية والصبر من الجمهور، مؤكدة أنها ترغب في التركيز على علاجها وتعافيها.

كيت ميدلتون مع إحدى صديقاتها

"ميدلتون" تكشف كواليس معاناتها مع السرطان

في مقطع الفيديو العاطفي، بدأت كيت ميدلتون بالشكر للجميع على رسائل الدعم الرائعة التي أرسلوها وسط تعافيها، خلال ما وصفته بأنه "شهران صعبان للغاية على عائلتنا بأكملها"، ومن ثم، كشفت عن إصابتها بالسرطان، وهو ما جاء بمفاجأة كبيرة للجمهور الذي كان يتابع تطورات حالتها الصحية بقلق.

وتضمن الفيديو رسالة من أميرة ويلز للجمهور، طالبةً بالخصوصية والصبر خلال فترة علاجها وتعافيها، ومؤكدةً على التفاؤل والإيمان بالتغلب على التحديات.

عودة الأمير ويليام إلى وسائل التواصل بعد فترة من الغياب

بعد غياب لافت، عاد الأمير ويليام إلى وسائل التواصل الاجتماعي بمنشورات تعبيرية عن شكره للدعم الذي تلقاه وعن حماسه لمتابعة أحداث فريقه المفضل في كرة القدم. هذه العودة تأتي بعد فترة من الغياب، وتعكس استعداده للعودة إلى حياته العامة بعد الفترة الصعبة التي مرت بها أسرته.