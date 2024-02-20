الأمير ويليام يصف الحرب على غزة بـ"المعاناة الإنسانية"

وصف وريث العرش الملكي البريطاني، الأمير ويليام، الحرب الدائرة في قطاع غزة، منذ أكتوبر الماضي، بـ"المعاناة الإنسانية".

وأفاد مكتب أمير ويلز، وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأنه سيقوم بعدد من الأنشطة؛ لتجسيد إقراره بالمعاناة الإنسانية الناجمة عن الصراع في غزة والشرق الأوسط، لافتًا الانتباه إلى تصاعد معاداة السامية على مستوى العالم.

وأعرب الأمير ويليام عن قلقه العميق بشأن العنف المستمر في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه سيلتقي عمال الإغاثة المشاركين في الجهود الإنسانية في غزة.

وأشار قصر كنسينجتون (مقر العائلة المالكة) إلى أن ويليام سيلتقي بالمشاركين في تقديم الدعم الإنساني في المنطقة، ويستمع إلى روايات الوضع على الأرض.