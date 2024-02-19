تقارير بريطانية تشير لمحاولة "ميجان" الصلح مع "كيت".. فهل تقبل أميرة ويلز؟

أشارت تقارير بريطانية إلى أن دوقة ساسكس "ميجان ميركل" تحاول عقد صلح مع أميرة ويلز كيت ميدلتون، مما قد يجعل السلام قد يعود قريبًا داخل "بكنغهام".

حسب مجلة Vanityfair، تأتي هذه المحاولات بعد مرض "كيت ميدلتون"، وبالتزامن مع إبداء الأمير "هاري" استعداده للعودة إلى العمل بصفته دوق ساسكس، حيث ينتظر فقط أن يطلب منه والده الملك تشارلز هذا الأمر.

ووفقا للتقرير، فإنه يعتقد البعض أن "هاري" قد يعود إلى واجباته، ولكن الصلح بين "كيت" و"ميغان" أمر مستبعد.

كيت ميدلتون ترفض الصلح

كانت كشفت مصادر بريطانية أن "كيت" ترفض الصلح مع الزوجين، حسب مجلة DAILY STAR.

وأكدت المصادر المقربة من "كيت" أن الأمور قد تستغرق سنوات، بعد سلسلة الهجمات التي شنها الزوجان ضد أميرة ويلز، وانتقاداتهما القاسية واتهاماتهما لها، حتى أن "كيت" وجدت نفسها طرفًا في صراع لا علاقة لها به، حيث لم يتوقف "هاي" و"ميغان" عقب تنحيهما عن واجباتهما الملكية عام 2020 عن كيل الاتهامات لكل من "ويليام" و"كيت".